Campanha Papai Noel dos Correios já presenteou quase 7 milhões de crianças

Mais um Natal chegou, momento de celebrar, reunir a família, comer rabanadas, criticar a uva passa no arroz e presentear os entes queridos. É também nesta época que muitas escrevem suas cartinhas para conseguir o tão esperado presente de Natal. No blog do Papai Noel dos Correios, qualquer pessoa pode escolher uma das cartas para adotar e presentear. A campanha que existe há 36 anos, já presenteou quase 7 milhões de crianças.

O projeto surgiu devido a emoção dos funcionários dos Correios ao lerem as cartas de Natal, e desde então, o objetivo da campanha sempre foi atender os sonhos de crianças em vulnerabilidade social.

Blog do Papai Noel dos Correios | Foto: Reprodução

Conforme os anos vão passando, alguns presentes e brincadeiras que eram comuns acabam saindo de moda e dão lugar a tendências das novas gerações. Brincadeiras que eram realizadas ao ar livre como soltar pipa, esconde-esconde e bolinha de gude, acabam perdendo a relevância e são substituídas pelo celular, tablet ou o videogame. Mas mesmo com essas mudanças, alguns presentes ainda são comuns a todas as gerações.

No topo da lista dos mais pedidos do blog Papai Noel dos Correios estiveram bicicletas, patins e bichos de pelúcia.

Blog do Papai Noel dos Correios | Foto: Reprodução

Livros de colorir e kits de pintura voltaram à moda e também estiveram entre os presentes favoritos. Além disso, como o foco da campanha é ajudar crianças em vulnerabilidade social, várias pedem ajuda com materiais que serão usados nas escolas, que muitas vezes os pais não têm a condição financeira de comprar, como material escolar, mochilas e livros didáticos.