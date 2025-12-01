Festival Comida de Boteco chega a Niterói dos dias 12 a 14 de dezembro

O Festival Comida de Boteco vai acontecer no Caminho Niemeyer - Foto: Divulgação

O Festival Comida de Boteco vai acontecer no Caminho Niemeyer - Foto: Divulgação

O Caminho Niemeyer vai receber o Festival Comida de Boteco, nos dias 12, 13 e 14 de dezembro, trazendo comidas de rua, bebidas geladas e diversão garantida com shows e brincadeiras, para todos os públicos.

Os três dias de evento prometem um ambiente propício para que o público conheça os mais variados sabores da gastronomia de rua. As principais brincadeiras que vão animar os participantes são: campeonato de Chopp a Metro, beer pong, carregamento de barril e gargalo.

Na área musical, haverá apresentação de grupos talentosos como os Intimistas, Celeiro, Nosso Samba, Roda de Samba do Candongueiro, além da cantora Lara Zuzarte. O público também poderá soltar a voz em um karaokê.

O Festival Comida de Boteco, conta com uma estrutura de ponta, com palco alternativo voltado para jogos etílicos, área de games, food trucks, bares de chopp artesanal, lounge, mega palco e mega praça de alimentação, todos com decoração temática.