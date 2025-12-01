Tendência, comportamento ou nostalgia da geração Z? Anos 90 e 2000 estão de volta em festas e redes sociais

A estética e os hábitos dos anos 90 e 2000 voltaram a ocupar espaço nas redes sociais, nas festas temáticas e até na rotina das famílias. O movimento, impulsionado especialmente pela Geração Z, tem resgatado objetos, músicas e comportamentos que marcaram a juventude dos millennials.

A tendência acompanha um sentimento identificado em uma pesquisa da Harris Poll com o The New York Times, divulgada em 2023. O levantamento apontou que 60% dos jovens da Geração Z gostariam de ter vivido em uma época com menos conexão digital, anterior ao domínio da internet. O dado ajuda a explicar por que elementos do início da era online — como salas de bate-papo, sites de fotos e personalização manual de celulares — têm sido revisitados.

Nos anos 2000, trocar a capinha do celular significava escolher também o papel decorativo que aparecia no visor monocromático. O acesso à internet era limitado, feito por cabo telefônico e com tempo contado. Antes das redes sociais, a popularidade se media nos comentários dos fotologs e nos scraps do Orkut. A prática de registrar momentos não era digital e imediata: fotos eram reveladas e pregadas em paredes, portas de armários e agendas.

As agendas físicas, com páginas decoradas e capa dura, foram símbolo daquele período. Guardavam recados, lembranças e, muitas vezes, confidências. Hoje, ainda que em outro formato, o hábito de registrar o cotidiano retornou. Nas redes sociais, especialmente no TikTok, jovens têm produzido vídeos que funcionam como uma espécie de diário aberto, num paralelo moderno aos cadernos dos anos 2000.

O movimento nostálgico também tem se refletido nas festas. Decorações com referências do final dos anos 90 e do início dos anos 2000 se multiplicam em aniversários, e a trilha sonora costuma resgatar sucessos de grupos como É o Tchan, Bonde do Tigrão, Charlie Brown Jr., Só Pra Contrariar e Harmonia do Samba. Em muitas celebrações, os convidados chegam a reproduzir coreografias clássicas da época, incluindo os passos de lambadaeróbica que dominaram programas de TV e pistas de dança no período.

Outros elementos desse universo também voltaram ao imaginário coletivo, como os bolos caseiros e molhadinhos, comuns em festas de quintal, e os brigadeiros enrolados por tias e vizinhas, que iam de 5 a 25 gramas, onde a única regra era que eles coubessem nas forminhas. Antes dos smartphones, um dos momentos mais aguardados após o aniversário era a revelação do filme fotográfico de 36 poses, quando a família descobria se “as fotos tinham saído”.

A popularização do TikTok e de conteúdos que revisitam essas referências tem aproximado gerações. Pais, hoje com mais de 30 anos, afirmam reconhecer nesses movimentos práticas que fizeram parte da própria adolescência, enquanto jovens dizem se encantar com a estética e com a sensação de “vida offline”, mesmo que recriada pela internet atual.