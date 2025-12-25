Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,5444 | Euro R$ 6,533
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

São Gonçalo reforça ações de paisagismo com novos canteiros e jardins

Conservação chega a 36 mil mudas plantadas em toda a cidade

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 25 de dezembro de 2025 - 08:44
Só no ano de 2025, foram plantadas quase 36 mil mudas de espécies variadas, das quais 25.500 foram cultivadas no Horto Municipal
Só no ano de 2025, foram plantadas quase 36 mil mudas de espécies variadas, das quais 25.500 foram cultivadas no Horto Municipal -

A Secretaria de Conservação da Prefeitura de São Gonçalo manteve, durante todo o ano de 2025, os canteiros conservados e cheios de cores. O trabalho, que se inicia no Horto Municipal, no bairro Água Mineral, é visto por todos aqueles que passam pelas praças, jardins e áreas de grande circulação, além de pontos já tradicionalmente ornamentados, como os jardins do Teatro Municipal e a área em frente à Igreja Matriz, no Centro.

Só no ano de 2025, foram plantadas quase 36 mil mudas de espécies variadas, das quais 25.500 foram cultivadas no Horto Municipal. Além dos canteiros e jardins, a Conservação realizou o plantio de quase mil árvores pelo município.

Leia também: 

Réveillon em São Pedro da Aldeia terá queima de fogos e show de Edson e Hudson

Murais de São Gonçalo: Geografia urbana e diversidade sob a ótica da arte espalhada pela cidade

As mudas, das mais variadas espécies, chegam ao horto, através de uma empresa especializada, e lá são cultivadas, durante cerca de três meses, para depois serem transferidas para os canteiros e praças do município. As espécies variam de grande e pequeno portes e são de baixa manutenção.

A manutenção dos canteiros é feita pelas equipes da Subsecretaria de Parques e Jardins rotineiramente. Os principais canteiros da cidade estão localizados em Tribobó, nas diversas praças, no Jardim Alcântara, na frente à Igreja Matriz, no Restaurante do Povo e outros pontos de grande circulação de pessoas.

Parcerias – Além disso, a Secretaria de Conservação também fornece apoio às ações de plantio nos canteiros do corredor viário Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI), da Ciclorrota e do Parque RJ São Gonçalo, em parceria com a Secretaria de Estado das Cidades.

Até o momento, os trechos do MUVI já receberam mais de 300 árvores das espécies Ipê e Pata de Vaca (árvores entre 2,50 metros e 3,50 metros); mais de 300 árvores de até dois metros; e mais de 850 arbustos entre 50 e 70 centímetros.

Tags:

jardins novos canteiros São Gonçalo Secretaria de Conservação

Matérias Relacionadas