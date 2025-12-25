São Gonçalo reforça ações de paisagismo com novos canteiros e jardins

Só no ano de 2025, foram plantadas quase 36 mil mudas de espécies variadas, das quais 25.500 foram cultivadas no Horto Municipal - Foto: Divulgação - Renan Otto

A Secretaria de Conservação da Prefeitura de São Gonçalo manteve, durante todo o ano de 2025, os canteiros conservados e cheios de cores. O trabalho, que se inicia no Horto Municipal, no bairro Água Mineral, é visto por todos aqueles que passam pelas praças, jardins e áreas de grande circulação, além de pontos já tradicionalmente ornamentados, como os jardins do Teatro Municipal e a área em frente à Igreja Matriz, no Centro.

Só no ano de 2025, foram plantadas quase 36 mil mudas de espécies variadas, das quais 25.500 foram cultivadas no Horto Municipal. Além dos canteiros e jardins, a Conservação realizou o plantio de quase mil árvores pelo município.

As mudas, das mais variadas espécies, chegam ao horto, através de uma empresa especializada, e lá são cultivadas, durante cerca de três meses, para depois serem transferidas para os canteiros e praças do município. As espécies variam de grande e pequeno portes e são de baixa manutenção.

A manutenção dos canteiros é feita pelas equipes da Subsecretaria de Parques e Jardins rotineiramente. Os principais canteiros da cidade estão localizados em Tribobó, nas diversas praças, no Jardim Alcântara, na frente à Igreja Matriz, no Restaurante do Povo e outros pontos de grande circulação de pessoas.

Parcerias – Além disso, a Secretaria de Conservação também fornece apoio às ações de plantio nos canteiros do corredor viário Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI), da Ciclorrota e do Parque RJ São Gonçalo, em parceria com a Secretaria de Estado das Cidades.

Até o momento, os trechos do MUVI já receberam mais de 300 árvores das espécies Ipê e Pata de Vaca (árvores entre 2,50 metros e 3,50 metros); mais de 300 árvores de até dois metros; e mais de 850 arbustos entre 50 e 70 centímetros.