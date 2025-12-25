Restaurante do Povo de São Gonçalo oferece ceia de Natal

O local, que fica em Alcântara, oferece refeições a preços simbólicos, sendo o café da manhã R$0,50 e almoço R$1 - Foto: Divulgação - Luiz Carvalho

O local, que fica em Alcântara, oferece refeições a preços simbólicos, sendo o café da manhã R$0,50 e almoço R$1 - Foto: Divulgação - Luiz Carvalho

Na tarde desta quarta-feira (24), véspera de Natal, o Restaurante do Povo de São Gonçalo preparou um cardápio especial de Natal. Centenas de gonçalenses aproveitaram uma ceia saborosa para celebrar a festividade.

O local, que fica em Alcântara, oferece refeições a preços simbólicos, sendo o café da manhã R$0,50 e almoço R$1. A equipe sempre organiza um cardápio diferenciado para cada época do ano.

O aposentado José da Mota, de 73 anos, conta que o almoço é sempre muito bom.

“Eu já venho aqui sempre, não ia deixar de aproveitar o cardápio especial de hoje. Se servisse janta, eu viria também!”, destacou.

A gonçalense Arlete Soares, moradora do Bandeirante, diz que vai ao local quase todos os dias de semana.

“Aqui é muito bom, as refeições são sempre boas. Venho quase todos os dias mesmo. Saio sempre satisfeita!”, contou.

Nesta véspera de natal, foi servido frango natalino ou torta de peixe como prato principal, arroz, feijão, farofa festiva, salada de batata e cenoura, além de suco, laranja e manjar de sobremesa.

A moradora da cidade de Maricá, Lucia Maria, de 71 anos, conta que vem para São Gonçalo visitar o seu filho, mas passa no Restaurante para almoçar.

“Faço questão de vir almoçar aqui, pois é muito bom! Esse almoço de hoje alimenta bem as pessoas, com frango e salada. Preparar esse almoço de natal é muito importante e especial”, disse.

O Restaurante do Povo fica na Rua São Pedro de Alcântara s/n (atrás do Pátio Alcântara, na rua da Igreja São Pedro) e funciona de 7h às 15h, de segunda a sexta-feira. O local estará fechado no feriado desta quinta-feira (25).