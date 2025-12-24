Presidente do Flamengo ofende jornalista da Globo: 'Nariguda que fica falando mal'

O Flamengo realizou uma apresentação dos resultados financeiros do clube em 2025, nessa terça-feira (23), mas o evento ficou marcado por uma fala ofensiva do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, em referência a jornalista do grupo Globo, Renata Mendonça. A fala gerou bastante repercussão entre os profissionais da imprensa e nas redes sociais.

A situação aconteceu após a jornalista publicar, em outubro, uma reportagem que criticava a forma como a diretoria rubro-negra trata o futebol feminino. O material mostrou que, apesar do orçamento bilionário do clube, a modalidade recebe poucos recursos e enfrenta problemas estruturais graves. O vídeo revelou vestiários deteriorados, chuveiros e torneiras em mau estado e uma realidade distante da estrutura oferecida ao time masculino.

Durante o evento, Bap reagiu às críticas e atacou diretamente a jornalista. “Tem lá a ‘nariguda da Globo’ que fica falando mal da gente e tudo mais, do futebol, que não estimula. Dá vontade de falar: ‘Filha, convence a sua empresa a colocar R$ 20 milhões por ano em direito de transmissão que a coisa fica melhor. Mas pau que dá em João tem de bater em Maria também’”, disse o dirigente.

A declaração repercutiu imediatamente e acabou desviando a atenção dos números apresentados pelo clube, que registrou faturamento recorde e se aproximou da marca de R$ 3 bilhões, o maior já alcançado por um clube brasileiro.

Diante do episódio, o Grupo Globo divulgou uma nota de repúdio. No comunicado, a empresa afirmou que repudia o ataque considerado gratuito e misógino contra uma de suas profissionais e reiterou o respeito às mulheres e às opiniões críticas, desde que não ofendam ou insultem.