Governo oficializa decreto de reajuste do salário mínimo para R$1.621 em 2026

Como o nome já indica, o salário mínimo é a menor remuneração que um trabalhador formal pode receber no país - Foto: Divulgação/Pixabay

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), assinou o Decreto nº 12.797, nesta quarta-feira (24), que oficializa o reajuste do salário mínimo nacional a partir de 1 de janeiro de 2026. Com a mudança, o valor passa de R$ 1.518 para R$ 1.621, tendo um aumento de R$ 103.

O valor já começará a ser pago aos trabalhadores, ou benefícios vinculados a esse valor, como o seguro-desemprego e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), no início de fevereiro.

Como o nome já indica, o salário mínimo é a menor remuneração que um trabalhador formal pode receber no país.

A Constituição brasileira diz que trabalhadores urbanos e rurais têm direito a um "salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim".

Para o DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), o salário mínimo mensal necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria ter sido de R$ 7.067,18 em novembro desse ano.