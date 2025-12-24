Incêndio destrói galpão ligado a escola de samba no Complexo da Maré
Fogo provocou explosões, fumaça densa e deixou um homem em estado grave na comunidade Nova Holanda
Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão na comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira (24). Informações preliminares indicam que o espaço era utilizado como quadra da escola de samba Gato de Bonsucesso.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel da Ilha do Fundão foi acionado por volta das 12h16. As equipes conseguiram controlar as chamas, e a ocorrência entrou em fase de rescaldo. Durante o combate ao fogo, um homem foi socorrido em estado grave, mas ainda não há informações sobre a unidade hospitalar para onde foi levada.
Moradores relataram momentos de tensão devido à intensidade das chamas e à grande quantidade de fumaça. Imagens registradas no local mostram populares tentando conter o avanço do fogo com baldes de água antes da chegada dos bombeiros. Parte da estrutura do galpão, incluindo o telhado, cedeu, e até a caixa d’água foi atingida.
Há relatos iniciais de que fogos de artifício estariam armazenados no interior do imóvel, o que pode explicar as explosões ouvidas durante o incêndio. As causas do fogo ainda serão apuradas.
A deputada estadual Renata Souza se manifestou nas redes sociais lamentando o ocorrido. “Recebo com o coração apertado e muita tristeza a notícia do incêndio na quadra da Escola de Samba Gato de Bonsucesso. Ali não queimou apenas um galpão, mas o sonho e o trabalho de uma comunidade inteira”, escreveu.
O incêndio aconteceu em uma área de difícil acesso, nos fundos do Batalhão da Maré, cercada por residências, o que aumentou o risco de propagação das chamas e dificultou o trabalho das equipes de emergência.