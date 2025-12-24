Polícia Civil do Rio de Janeiro apreende R$ 1,7 milhão e desarticula esquema de lavagem de dinheiro do CV

Policiais civis da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD), do Estado do Rio, em ação conjunta com a Polícia Civil do Estado do Amazonas, desarticularam um esquema de lavagem de dinheiro da facção criminosa Comando Vermelho e apreenderam mais de R$ 1,7 milhão em espécie, nessa terça-feira (23), no município de Manacapuru, no Norte do país. Após intenso trabalho de inteligência e troca de informações entre as corporações, os agentes realizaram diligências em uma agência bancária, onde o valor seria sacado.

O governador Cláudio Castro exaltou o empenho da polícia fluminense e a integração com agentes do Amazonas.

"Nossa gestão tem realizado investimentos contínuos em tecnologia, inteligência e na valorização das nossas forças de segurança. Só no meu governo, mais de R$ 16 bilhões são disponibilizados anualmente para a área de Segurança Pública. Estamos fortalecendo a integração entre as polícias, ampliando o combate ao crime organizado e às suas fontes de financiamento. Essa operação é mais uma prova de que o Rio de Janeiro está avançando de forma consistente no enfrentamento às facções e na proteção dos cidadãos fluminenses", afirmou Cláudio Castro.

De acordo com as investigações, narcotraficantes ligados ao Comando Vermelho utilizavam empresas de fachada para lavar dinheiro oriundo de atividades criminosas. A DCOC-LD identificou que o grupo possuía ramificações no estado do Amazonas e realizava transferências fracionadas para laranjas, com o objetivo de ocultar e dissimular a origem dos recursos ilícitos.

A ação desta terça-feira foi desencadeada a partir de informações de inteligência que indicavam que um representante da organização criminosa realizaria o saque de cerca de R$ 1,7 milhão em uma agência bancária. O montante seria utilizado para financiar a logística da facção criminosa. As investigações seguem em andamento para identificar e prender outros envolvidos no esquema de lavagem de dinheiro.