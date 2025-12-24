Últimas horas: Alcântara lota com consumidores fazendo as compras na véspera de Natal

Consumidores correm contra o tempo em busca de presentes de Natal - Foto: Layla Mussi

Consumidores correm contra o tempo em busca de presentes de Natal - Foto: Layla Mussi

As compras de Natal continuam arrastando multidões em Alcântara, em São Gonçalo, na manhã desta quarta-feira (24). Quem não conseguiu adquirir suas lembrancinhas durante a semana, aproveita as últimas horas antes da tradicional passagem do Bom Velhinho, para não perder as promoções.

Apesar de ser véspera de Natal, muitos fregueses deixam para a última hora a compra dos presentes, seja por causa da adrenalina da correria ou por falta de tempo. Essa intensa movimentação, faz com que barraquinhas, lojas e o Pátio Alcântara fiquem lotados.

Ruas de Alcântara estão lotadas com consumidores fazendo as compras de última hora | Foto: Layla Mussi

"Eu trabalho com venda de salgadinhos e com as encomendas fique muito agarrada, então estou comprando agora lembrancinhas para todo mundo. Vou comprar presente para filho, mãe, neto, marido. Vou comprar uma roupa, um brinquedinho, só para não passar em branco. Os preços até que estão acessíveis", disse a autônoma Cintia Gomes, de 44 anos.

Cintia Gomes aproveita as últimas horas para comprar os presentes para toda a família | Foto: Layla Mussi

Por ser uma data tão próxima do Natal, o dia 24 conta com muitas pessoas na rua, mas isso não é impedimento para grande parte dos consumidores, fazendo com que realmente procurem sair às compras no último dia.

"Eu sempre venho dia 24, porque é o dia que tá mais vazio e eu sempre deixo para o dia 24. Durante a semana, além do trabalho fica muito cheio, então eu deixo para vir no dia 24 que é quando o trânsito tá melhor, as lojas estão mais vazias. Eu pretendo comprar de 8 a 10 presentes", contou a analista administrativa, Ana Carla da Fonseca, de 36 anos.

Ana Carla já adotou a tradição de fazer as compras no dia 24 de dezembro | Foto: Layla Mussi

"Para o Natal era para ser uma movimentação melhor, mas pelo que a gente está vendo o momento está muito fraco, esperamos que hoje de uma melhora. Nos dias 24 dos outros anos, vendemos por volta de 80 a 100 produtos, que dão de R$ 3 mil a R$ 4 mil. Espero que o Natal seja como o do ano passado, que dê uma melhora nas vendas, que até agora a gente não viu Natal não", contou o vendedor de uma barraquinha de cosméticos Marcelo dos Santos, de 47 anos.

Barraquinha de cosméticos funcionará até às 17h da véspera de Natal | Foto: Layla Mussi

Grande parte do comércio de rua vai funcionar durante toda a tarde e início da noite desta véspera de Natal, sendo uma oportunidade perfeita para quem ainda não comprou os presentes natalinos, corra e garanta um produto de qualidade e com promoções.