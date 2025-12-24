Véspera de Natal com trânsito tranquilo na BR-101

Os dois sentidos da BR-101 não apresentam lentidão no trânsito - Foto: Layla Mussi

Os dois sentidos da BR-101 não apresentam lentidão no trânsito - Foto: Layla Mussi

24 de dezembro de 2025 - 12:41

Na véspera do Natal, a BR-101 sentido Região dos Lagos, na altura de Itaúna, apresenta trânsito com boa movimentação naesta quarta-feira (24).

Os motoristas que pretendem passar o Natal na Região dos Lagos encontram trânsito na BR-101 com fluxo leve e sem congestionamento.

Veículos sentido Região dos Lagos não encontram dificuldades de tráfego | Foto: Layla Mussi

Leia também:

Polícia prende criminoso que abusou da neta de sua companheira em São Gonçalo

Maricá recebe Marcelo D2 e Marquinho de Oswaldo Cruz em homenagem ao eterno Arlindo Cruz

Além desse ponto, o tráfego sentido Niterói, também não tem trânsito e ônibus, caminhões e carros de passeio transitam tranquilamente.