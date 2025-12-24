Véspera de Natal com trânsito tranquilo na BR-101
Motoristas não encontram retidão na via sentido Região dos Lagos
min de leitura | Escrito por Redação | 24 de dezembro de 2025 - 12:41
Na véspera do Natal, a BR-101 sentido Região dos Lagos, na altura de Itaúna, apresenta trânsito com boa movimentação naesta quarta-feira (24).
Os motoristas que pretendem passar o Natal na Região dos Lagos encontram trânsito na BR-101 com fluxo leve e sem congestionamento.
Veículos sentido Região dos Lagos não encontram dificuldades de tráfego
Além desse ponto, o tráfego sentido Niterói, também não tem trânsito e ônibus, caminhões e carros de passeio transitam tranquilamente.
Carros e outros veículos transitam pelos dois sentidos da pista com tranquilidade