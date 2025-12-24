Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Véspera de Natal com trânsito tranquilo na BR-101

Motoristas não encontram retidão na via sentido Região dos Lagos

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 24 de dezembro de 2025 - 12:41
Os dois sentidos da BR-101 não apresentam lentidão no trânsito
Os dois sentidos da BR-101 não apresentam lentidão no trânsito -

Na véspera do Natal, a BR-101 sentido Região dos Lagos, na altura de Itaúna, apresenta trânsito com boa movimentação naesta quarta-feira (24).

Os motoristas que pretendem passar o Natal na Região dos Lagos encontram trânsito na BR-101 com fluxo leve e sem congestionamento.

Veículos sentido Região dos Lagos não encontram dificuldades de tráfego
Veículos sentido Região dos Lagos não encontram dificuldades de tráfego |  Foto: Layla Mussi

Além desse ponto, o tráfego sentido Niterói, também não tem trânsito e ônibus, caminhões e carros de passeio transitam tranquilamente.

Carros e outros veículos transitam pelos dois sentidos da pista com tranquilidade
Carros e outros veículos transitam pelos dois sentidos da pista com tranquilidade |  Foto: Layla Mussi

