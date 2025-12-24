Ação conjunta retira construção irregular em Icaraí

Uma operação conjunta entre a Secretaria de Ordem Pública (SEOP), a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (SECONSER), a Fiscalização de Posturas (FIPO) e a Coordenadoria do Programa Estadual de Integração na Segurança (CPROES) resultou na demolição de uma construção irregular no bairro de Icaraí, na manhã desta terça (23).

A operação ocorreu na Rua Lemos Cunha, 594, ao lado da Sucursal Icaraí da Enel. A ação foi realizada em cumprimento à ordem de serviço n° 224/25 e teve como objetivo restabelecer o uso da via pública, garantindo a legislação vigente e a preservação da ordem pública.

A intervenção transcorreu sem intercorrências ou ações externas que pudessem interromper o cumprimento da ordem. Não houve apreensões, pois o proprietário do local retirou seus pertences antes da chegada das equipes. A atuação integrada das coordenadorias e secretarias reforça o compromisso da gestão municipal com o ordenamento da cidade e o cumprimento das leis.