Ônibus é usado como barricada durante operação da PM em São Gonçalo

O coletivo foi atravessado na via, interrompendo temporariamente o trânsito e deixando motoristas retidos no local. - Foto: Divulgação

O coletivo foi atravessado na via, interrompendo temporariamente o trânsito e deixando motoristas retidos no local. - Foto: Divulgação

Criminosos sequestraram um ônibus da Viação Brasília e tentaram utilizá-lo como barricada na Rua Doutor March, no bairro Tenente Jardim, em São Gonçalo, no início da tarde desta terça-feira (23). A ação ocorreu durante a Operação Barricada Zero, realizada no Morro do Castro.

O coletivo foi atravessado na via, interrompendo temporariamente o trânsito e deixando motoristas retidos no local. O bloqueio aconteceu em meio a uma ação integrada de reforço do policiamento e retirada de obstáculos instalados por criminosos na região.

Leia também:

1º BPM de São Gonçalo completa 12 dias com apreensão de 6 fuzis, 22 prisões e reforço histórico na segurança pública

Idoso acusado de abusar de criança de 7 anos é preso na Baixada Fluminense



Segundo a Polícia Militar, a remoção das barricadas foi realizada em conjunto pela Prefeitura de São Gonçalo e por equipes do 1º BPM (Venda da Cruz). A desobstrução da via ficou a cargo do 1º BPM, que já havia concluído a retirada dos obstáculos quando criminosos tentaram novamente interditar a circulação, utilizando o ônibus na Rua Dr. March.

Ainda de acordo com a PM, após a tentativa de bloqueio, o policiamento foi reforçado por agentes do 1º BPM e do 12º BPM (Niterói), já que a área é considerada divisa entre os batalhões. A ação criminosa foi rapidamente contida e a via, liberada.

Em nota, a corporação informou que a ocorrência foi registrada na Comunidade do Castro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, e que a operação contou com apoio da Prefeitura. Apesar da tensão, não houve registro de prisões.