Corpo de servidor público desaparecido em enxurrada em Petrópolis é encontrado após seis dias

Equipes do Corpo de Bombeiros encontraram o corpo de Mauro de Oliveira França durante buscas no Rio Piabanha

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 23 de dezembro de 2025 - 11:25
Mauro foi arrastado dentro do carro no meio da enxurrada
Equipes do Corpo de Bombeiros encontraram, na tarde desta segunda-feira (22), o corpo de Mauro de Oliveira França, de 68 anos, que havia desaparecido no meio da enxurrada causada pela forte chuva que atingiu o município de Petrópolis, na Região Serrana, na última quarta-feira (17).

As equipes percorriam o Rio Piabanha, na altura do distrito de Itaipava, quando encontraram o corpo. As buscas duraram 6 dias e tiveram apoio de equipamentos e apoio de mergulhadores e um cão especializado em farejar pessoas.

Mauro era servidor público da Companhia Petropolitana de Transportes (CPTrans) e tinha quase 30 anos de carreira.

A Prefeitura de Petrópolis decretou luto oficial de 3 dias no município.

