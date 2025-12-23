Corpo de servidor público desaparecido em enxurrada em Petrópolis é encontrado após seis dias
Equipes do Corpo de Bombeiros encontraram o corpo de Mauro de Oliveira França durante buscas no Rio Piabanha
Equipes do Corpo de Bombeiros encontraram, na tarde desta segunda-feira (22), o corpo de Mauro de Oliveira França, de 68 anos, que havia desaparecido no meio da enxurrada causada pela forte chuva que atingiu o município de Petrópolis, na Região Serrana, na última quarta-feira (17).
As equipes percorriam o Rio Piabanha, na altura do distrito de Itaipava, quando encontraram o corpo. As buscas duraram 6 dias e tiveram apoio de equipamentos e apoio de mergulhadores e um cão especializado em farejar pessoas.
Mauro era servidor público da Companhia Petropolitana de Transportes (CPTrans) e tinha quase 30 anos de carreira.
A Prefeitura de Petrópolis decretou luto oficial de 3 dias no município.