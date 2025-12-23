Natal: veja o que abre e fecha em São Gonçalo e Niterói

Shoppings em São Gonçalo terão horário especial neste fim de ano - Foto: Divulgação

Shoppings em São Gonçalo terão horário especial neste fim de ano - Foto: Divulgação

A temporada de fim de ano segue a todo vapor nos shoppings de São Gonçalo e Niterói, com horários especiais de funcionamento durante o período de Natal. Confira abaixo o guia que O SÃO GONÇALO preparou para te auxiliar neste fim de ano.

Shoppings

Pátio Alcântara

- 23/12 (terça)

Funcionamento: 8h às 22h

- 24/12 (quarta-feira – véspera de Natal)

Funcionamento: 8h às 18h

- 25/12 - Fechado

São Gonçalo Shopping

- 23 de dezembro (terça)

Lojas, alimentação e cinema: 10h às 23h

- 24 de dezembro (quarta-feira – Véspera de Natal)

Lojas, alimentação e cinema: 10h às 18h

- 25 de dezembro (quinta-feira – Natal)

Lojas: fechadas

Alimentação e cinema: 12h às 21h (opcional)

Partage São Gonçalo

- 23 de dezembro

Lojas: 09h às 23h

Alimentação e Lazer: 09h às 23h

Cinema: Conforme programação

Bares e Restaurantes do Jardim: 11h às 23h



- 24 de dezembro

Lojas: 09h às 18h

Alimentação e Lazer: 09h às 18h

Cinema: Conforme programação

Bares e Restaurantes do Jardim: 11h às 18h



- 25 de dezembro

Cinema: Conforme programação

Alimentação e Lazer: 11h às 21h (opcional)

Demais lojas: Fechado

Bares e Restaurantes do Jardim: 11h às 21h (opcional



Plaza Niterói

- 23 de dezembro (terça-feira)

Lojas e quiosques: das 10h às 23h

Praça de alimentação: das 10h às 23h

Restaurantes e cinema: de acordo com a sua programação

- 24 de dezembro (quarta-feira)

Lojas e quiosques: das 10h às 18h

Praça de alimentação: das 10h às 18h

Restaurantes e cinema: de acordo com a sua programação

- 25 de dezembro (quinta-feira) Quinta-feira

Lojas e quiosques: não abrem

Praça de alimentação: facultativo, das 12h às 21h

Restaurantes e cinema: facultativo, das 12h às 21h

Barcas

No dia 24/12 a circulação será normal, sem alteração. E no dia 25/12, a operação do transporte aquaviário será realizada com a grade de domingo e feriado.

Na linha Arariboia os intervalos são de 60 minutos. As linhas Charitas e Cocotá (Ilha do Governador) não funcionam.

Os horários das viagens para Paquetá podem ser consultados no site www.barcasrio.com.br

Bancos

No dia 24 de dezembro, os bancos terão o horário de atendimento reduzido: das 9h às 11h (no caso de quem segue o horário de Brasília) ou das 8h às 10h (nos estados com diferença de um ou duas horas em relação ao Distrito Federal).

No dia 25 de dezembro (Natal), as instituições financeiras não terão atendimento ao público. Com isso, as compensações bancárias não serão efetivadas nesse dia, incluindo a TED.

Os demais canais funcionam normalmente. Nos dias 26 de dezembro os bancos funcionarão em expediente normal.

Mercados e Supermercados

Pão de Açúcar

As lojas do Pão de Açúcar funcionarão das 7h às 18h no dia 24 de dezembro. No dia 25, todas as lojas estarão fechadas.

Extra Mercado

As unidades do Extra Mercado abrirão no dia 24 de dezembro, das 7h às 19h. No dia 25, todas estarão fechadas.

Assaí

No dia 24 de dezembro, as unidades do Assaí no Estado do Rio de Janeiro funcionarão das 7h às 17h, sendo que a loja Ceasa estará aberta das 6h às 17h.

No dia 25 de dezembro, todas as unidades estarão fechadas. Confira o endereço das unidades: www.assai.com.br.

Enel

- 24 de dezembro

Horário: das 8h às 12h

- 25 de dezembro

Lojas fechadas

- 26 de dezembro

Funcionamento normal

Águas do Rio

A Águas do Rio informa que suas lojas físicas estarão fechadas no dia 25/12. No dia 24/12, o atendimento presencial ocorrerá em horário reduzido, das 8h às 12h. Nos demais dias, o funcionamento será normal, das 8h às 17h.

Os endereços das lojas estão disponíveis em https://aguasdorio.com.br/contato/.

A concessionária reforça que os canais digitais de atendimento funcionam 24 horas por dia, assim como as equipes operacionais em campo. O atendimento pode ser feito pelo WhatsApp e telefone 0800 195 0 195, além da agência virtual disponível em www.aguasdorio.com.br.

Prefeitura de São Gonçalo

O prefeito decretou ponto facultativo nos dias 24, 26 e 31 de dezembro e 2 de janeiro. Alguns serviços terão alteração no atendimento e os serviços indispensáveis serão mantidos.

O Restaurante do Povo de São Gonçalo vai preparar uma ceia especial na próxima quarta-feira (24), véspera de Natal. A unidade vai funcionar normalmente, a partir das 7h, com o café da manhã, e o almoço será servido a partir das 11h. Durante a semana, o local fecha apenas no dia 25 de dezembro (quinta-feira).

Os servidores lotados nas secretarias municipais de Conservação e de Desenvolvimento Urbano, Saúde e Defesa Civil e de apoio administrativo escalados pelas chefias imediatas em virtude de exigências técnicas, essencialidade ou por motivo de interesse público vão trabalhar, normalmente, durante todo o período da semana do Natal – de quarta (24) até domingo (28).

Na área da saúde, todas as unidades de urgência e emergência estarão funcionando 24h. São elas: Unidades Municipais de Pronto Atendimento (Umpas) do Pacheco, Nova Cidade e Santa Luzia; prontos-socorros Central (PSC) e Infantil (PSI), ambos no Zé Garoto; Maternidade Municipal Dr. Mário Niajar, em Alcântara, e a emergência da saúde mental que funciona no Hospital Luiz Palmier (HLP), no Zé Garoto.

O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Francisco dos Santos Siqueira, no Centro (Rua General Antônio Rodrigues, 250, Centro) e o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas (Capsad) Dr. Daniel Gomes da Silva, em Vila Três (Rua Augusto Franco, 52, Vila Três) também funcionam 24h durante todo o período.

Todas as outras unidades de saúde da atenção primária à saúde, saúde coletiva e especializada ficam fechadas de quarta-feira (24) até domingo (28). Elas funcionam em seus horários de rotina, a maioria das 8h às 17h, até esta terça-feira (23). São elas: todos os postos de saúde, clínicas, Ciesg, PAMs, CER III, Espaço Rosa, Cavems e polos sanitários. Todos reabrem na segunda-feira (29).