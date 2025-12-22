Homem morre e dois ficam feridos em diferentes acidentes ocorridos na RJ-104, em Niterói e RJ-106, em SG

Um homem morreu e um pedestre e um motociclista ficaram feridos em dois diferentes acidentes ocorridos nas Rodovias RJ-104, em Niterói, e RJ-106, em São Gonçalo, entre o fim da madrugada e a manhã desta segunda-feira (22). No primeiro acidente acidente, por volta de 4h30, a vítima veio a óbito e um pedestre ficou ferido após serem atropelados na RJ-106, na altura do Arsenal, em SG.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o chamado foi registrado por volta das 5h para atendimento a um atropelamento na pista sentido Maricá. Ao chegarem no local, as equipes constataram a morte da vítima, de 54 anos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Tribobó.

Ainda segundo os Bombeiros, outra vítima, um homem de 27 anos, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê.

O segundo acidente, na RJ-104, na altura de Santa Bárbara, em sentido Niterói, envolveu uma moto e um carro de passeio. A grave colisão deixou os motoristas assustados e Bombeiros tiveram que ser acionado para prestar socorro ao piloto da moto e ao motorista do carro de passeio, que nada sofreu.

Com a força do impacto, os dois veículos foram lançados para uma ribanceira às margens da rodovia. O carro e a moto só pararam após atingirem uma árvore. Para piorar ainda mais a situação, Um dos galhos se quebrou e caiu sobre a pista, provocando o fechamento de uma das faixas da estrada e longos engarrafamentos.

O trânsito ficou congestionado por cerca de três quilômetros, com retenções até o bairro Laranjal, em São Gonçalo. O motociclista foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal).