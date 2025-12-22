Mulher acusa jogador de futebol de agressão durante confusão em bar no Rio

“Recebi um soco no rosto, caí no chão e, mesmo assim, ainda fui chutada”, escreveu - Foto: Divulgação

“Recebi um soco no rosto, caí no chão e, mesmo assim, ainda fui chutada”, escreveu - Foto: Divulgação

Uma mulher denunciou, por meio das redes sociais, ter sido vítima de agressão física cometida por um jogador de futebol durante uma confusão em um bar na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. Karina Sales afirma que foi atingida com um soco pelo atleta Gustavo Mathiello, que atua pelo Vila Nova Futebol Clube, de Goiânia (GO).

Leia também:

Guarda Ambiental apreende caranguejos comercializados irregularmente na Praia de Itaipu

Polícia Civil prende envolvido em homicídio de vereador na Baixada Fluminense



De acordo com o relato publicado, o episódio aconteceu no bar Ilha Sol. Karina compartilhou imagens em que aparece com o rosto ensanguentado e um ferimento próximo à boca. Na publicação, ela contou que estava acompanhada do marido e de amigos quando o desentendimento começou. Segundo a mulher, após empurrões e ofensas verbais, ela questionou a situação e acabou sendo agredida.

“Recebi um soco no rosto, caí no chão e, mesmo assim, ainda fui chutada”, escreveu. A vítima informou que precisou de atendimento médico e levou pontos no local do ferimento. Abalada, ela afirmou estar revoltada e emocionalmente abalada com o ocorrido, além de ter procurado a polícia para registrar o caso.

Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada na 37ª DP (Ilha do Governador) como lesão corporal. Testemunhas já foram ouvidas e as investigações seguem em andamento para esclarecer os fatos e identificar o responsável. O jogador citado nega a agressão.