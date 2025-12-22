Polícia Civil prende envolvido em homicídio de vereador na Baixada Fluminense

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam um homem, nesta segunda-feira (22/12), por envolvimento no homicídio de um vereador. O criminoso foi localizado em casa, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, após trabalhos de inteligência e monitoramento da unidade.

As investigações apontaram que o criminoso participou do homicídio do político Silmar Braga, em 20 de janeiro de 2025, no bairro Nova Marília, em Magé, na Baixada Fluminense. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão temporária.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos na ação criminosa, bem como concluir as provas técnicas.