Hospital Estadual Roberto Chabo triplica o número de captação de córneas

A Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) da unidade captou 128 globos oculares de janeiro a novembro - Foto: Divulgação

O número de córneas captadas este ano pelo Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama, mais que triplicou. A Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) da unidade captou 128 globos oculares de janeiro a novembro. No ano passado, no mesmo período, foram 38, o que representa um aumento de cerca de 250%.

Segundo a coordenadora do CIHDOTT do hospital, enfermeira Michele Guedes, a parceria firmada entre o RJ Transplantes, da secretaria de Estado de Saúde (SES), o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into) e o Instituto de Treinamento em Cadáveres Frescos (ITC Rio) garantiu melhorias no protocolo de captação.

"A parceria teve como objetivo oferecer treinamento para a captação da córnea. Uma equipe da enfermagem do Hospital Roberto Chabo foi capacitada e hoje contribui para ampliar o número de cirurgias e reduzir o tempo de espera de muitos pacientes. Agora, fazemos todo o processo. Agilizou demais o ato de solidariedade que salva vidas”, garantiu Michele.

Todas as córneas captadas no hospital, unidade de referência no atendimento a pacientes com múltiplos traumas para nove municípios da Região dos Lagos, seguem para o banco de olhos do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), no Rio.

O diretor médico do hospital, Leonam Fernandes, explica que, diferentemente da doação de órgãos sólidos (como coração, fígado e rins), que requer a morte encefálica (com o coração ainda batendo artificialmente), as córneas podem ser doadas mesmo após a parada cardiorrespiratória.

"A captação é um procedimento rápido (cerca de 30 minutos) e é realizado por profissionais qualificados, que também participam do processo de busca ativa pelo órgão. A doação de córneas após o falecimento é um ato de amor que restaura a visão de pessoas na fila de espera por um transplante", garante o médico.

O Hospital Estadual Roberto Chabo ocupa o primeiro lugar no ranking de captação de órgãos na Região dos Lagos. Com apoio do RJ Transplantes, da Secretaria de Estado de Saúde, o Hospital Roberto Chabo vem conseguindo com que as famílias digam sim à doação. Neste ano, mais de 200 órgãos, entre eles coração e pulmão, além de pele e ossos, foram captados na unidade.