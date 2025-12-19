Adolescente promessa das corridas de cavalos morre após queda no Hipódromo da Gávea

Joaquim Pavoski Dapper era promessa do turfe e morreu após acidente em hipódromo no RJ - Foto: Sylvio Rondinelli/Jockey Club Brasileiro

Joaquim Pavoski Dapper era promessa do turfe e morreu após acidente em hipódromo no RJ - Foto: Sylvio Rondinelli/Jockey Club Brasileiro

O aprendiz de jóquei Joaquim Pavoski Dapper, de 16 anos, morreu após sofrer uma queda do cavalo no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. O acidente aconteceu no dia 9 de dezembro e, desde então, o jovem estava hospitalizado. A morte cerebral foi confirmada pela equipe médica na quarta-feira (17).

Natural de Faxinalzinho, município no Norte do Rio Grande do Sul, com 2,5 mil habitantes, Joaquim começou no esporte com 12 anos de idade e era visto como uma grande promessa do turfe, competição de corrida de cavalos.

"Reiteramos nosso compromisso de apoiar os profissionais do esporte em todas as circunstâncias e agradecemos a dedicação de todos que acompanharam a trajetória de J. Pavoski", escreveu o Jockey Club Brasileiro.

Joaquim era filho do secretário de Comércio e Turismo de Faxinalzinho, Ivonei Dapper, e da vereadora Jucélia Pavoski Dapper. Prefeitura e Câmara do município gaúcho emitiram notas de pesar pelo falecimento do adolescente.

"Neste momento de dor e consternação, a Administração Municipal expressa suas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e a todos que tiveram o privilégio de conviver com Joaquim", publicou Faxinalzinho.

Não foram divulgadas informações sobre o velório ou cerimônia de despedida.