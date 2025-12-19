Exposição de gravuras homenageia artista e gravador, Zé Igino, em Niterói

Obras com foco nas linhas e manchas da poética gráfica, em especial gravuras (e outros suportes), homenageiam o artista e gravador Zé Igino na ocupação da Galeria do Centro Cultural Correios de Niterói desse sábado (20_ até o próximo dia 31 de dezembro.

Organizada pelo coletivo 'Zagut', a exposição propôs aos artistas um mergulho no universo da importância dos pontos e das linhas e das manchas como instrumento de trabalho gráfico, especificamente para esta mostra.

Niterói é o berço de uma oficina de gravura muito importante, a do Museu do Ingá, que completou 45 anos em 2022, criada por Anna Letycia, que recebeu o prêmio estadual Golfinho de Ouro pela criação da oficina em 1978. Muitos dos artistas desta mostra frequentaram essa escola, onde o exímio gravador Zé Igino continua trabalhando. Os artistas foram instigados a pensar na importância dessas linhas na expressão de sua arte para a escolha dos trabalhos para esta exposição.

O trabalho de Zé Igino é de uma força e uma delicadeza, de simplicidade e de rebuscamento, de uma obsessão com a perfeição nas diversas etapas do complexo fazer da gravura e que ao mesmo tempo parece tão fácil esse fazer, muitas vezes assinando “Zé”.

Ele entrou no mundo da gravura através dos mestres Anna Letycia e José Assumpção Souza, na oficina do Museu do Ingá, situado no imponente palacete de 1860, Nilo Peçanha. Participou de individuais em importantes instituições, como na ESDI, na Casa da Gravura em Curitiba, no Espaço Cultural Banerj, e em coletivas no Museu da Pampulha, Instituto Cultura Brasil-Africa, na FAAP, no Palacio das Artes. Fez participações nos Salões Cariocas de Arte, sendo premiado em 1984 e em 1988. Foi premiado em 1984 na mostra de gravura da Bienal Panamericana e em 1985 no salão Paranaense. Tem obras em coleções museais e privadas, como uma coleção de gravuras no Museu Afro Brasil Emanoel Araujo, na Coleção MAR (“Ano novo ano velho”, e duas gravuras de 1982 e 1985 com seus pequenos animais), o “Pulo do gato” de 1982 na coleção do Museu do Ingá.

Provoca paixão em seus alunos, que o acompanham na oficina do Ingá, com o querido mestre sempre a postos para um comentário, uma observação, ajudando a colocar a mão na massa. Nesta exposição muitos de seus alunos estão representados.

SERVIÇO:

LOCAL:

Espaço Cultural Correios

Av. Visconde do Rio Branco 481

Centro – Niterói RJ

Em frente à estação das barcas

Tel 2125038560

eccniteroi@gmail.com

PERÍODO:

Abertura: 20/12/25 das 16 às 19h

Visitação: 20/12/25 a 31/01/26

Horário: de 2ª a 6ª das 11 às 18h e sab. 13 às 18h

Sarau – roda poética – sab. 17/01/26 às 17h

Entrada gratuita

Classificação livre

Acessibilidade – a unidade conta com acesso e banheiros para cadeirantes