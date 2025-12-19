Instagram Facebook Twitter Whatsapp
PF deflagra operação Galho Fraco para apurar desvio de recursos públicos

Policiais cumprem mandados judiciais no Distrito Federal e no Rio de Janeiro

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 19 de dezembro de 2025 - 10:13
O objetivo é aprofundar as investigações de desvio de recursos públicos oriundos de cotas parlamentares
A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (19), a Operação Galho Fraco, com o objetivo de aprofundar as investigações de desvio de recursos públicos oriundos de cotas parlamentares.

Policiais federais cumprem sete mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, no Distrito Federal e no estado do Rio de Janeiro.

Leia também: 

PF faz busca e apreensão em endereço do deputado federal Carlos Jordy

TRF2 mantém prisão preventiva de TH Joias e outros quatro acusados

De acordo com as investigações, agentes políticos, servidores comissionados e particulares teriam atuado de forma coordenada para o desvio e posterior ocultação de verba pública.

A ação é desdobramento de operação deflagrada em dezembro de 2024 e apura os crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

