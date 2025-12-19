As obras do Parque RJ São Gonçalo, no Boa Vista, estão 86% concluídas. Nessa quinta-feira (18), teve início a concretagem do topo das cascatas e a instalação do piso drenante em volta das cascatas.

Também foi feita a parte elétrica, a instalação do piso de granito, o revestimento da parede de cerâmica de áreas como banheiro e vestiário e a pintura externa do prédio administrativo e a concretagem do espaço sensorial.

Os mobiliários urbanos já chegaram, os brinquedos instalados no parque infantil. Foi feita a colocação do gradil do parcão, finalização da alvenaria da guarita da Guarda Municipal, limpeza da área atrás do food truck e foi iniciada a instalação de corrimãos e guarda-corpos.

No momento, está sendo feito o trabalho de paisagismo, em parceria com a Secretaria Municipal de Conservação da Prefeitura de São Gonçalo, no Parque RJ. Centenas de árvores frutíferas estão sendo plantadas, além de grama.

Vale destacar que as obras estão 86% concluídas e a previsão é de que a inauguração aconteça no próximo verão.

As obras do Parque RJ São Gonçalo estão sendo executadas em uma parceria da Secretaria de Estado das Cidades, do Governo do Estado, com a Prefeitura de São Gonçalo, responsável pela elaboração do projeto, através da Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe). O investimento é de R$ 44 milhões.

"O Parque RJ vai ser uma nova área de lazer que vai beneficiar toda a população. Pessoas de todas as idades irão poder aproveitar o novo espaço. Agradeço ao governador Cláudio Castro, ao secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, e ao deputado federal Altineu Côrtes pela parceria dessa e de outras obras que estão acontecendo na nossa cidade, como o MUVI, Bom Retiro, Sacramento, Santa Izabel e outros bairros", afirmou o prefeito Capitão Nelson.

“Seguindo a determinação do Governador Cláudio Castro, estamos acompanhando de perto a reta final das obras do Parque RJ. A instalação das cascatas e da área molhada foi pensada para ajudar a aliviar o calor intenso e garantir à população um espaço público seguro e acessível para lazer nos dias mais quentes", afirmou o Secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas.

O antigo piscinão, que estava desativado há anos, está sendo substituído por uma grande área de lazer com skate park, ciclovia, cascatas, quadra poliesportiva, quadras de areia, campo de futebol society, área de convivência para piquenique, pista de atletismo, área de eventos para shows e atividades culturais para até 15 mil pessoas, parque infantil, academia de jovens e idosos, espaço de memórias (para interação no local), prédio administrativo e banheiro.

No local, foram construídos estacionamentos que somam mais de 150 vagas para carros, com vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcDs). Um elevador também será instalado no prédio administrativo e rampas de acesso foram construídas em diversos pontos, também para garantir o acesso de pessoas com deficiência no local.

Área externa - Além disso, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo está revitalizando um dos acessos ao Parque RJ São Gonçalo. As equipes irão realizar drenagem, calçada, pavimentação e iluminação de led na via.