A solidariedade que move São Gonçalo: Conheça Projetos Sociais que transformam o fim de ano da população

Faltam poucos dias para uma das datas mais aguardadas não só pelos brasileiros, como pelo mundo todo. Pessoas de todos os cantos veem no Natal uma oportunidade para confraternizar, agradecer e estar em família. E, com a presença do espírito natalino, nada melhor do que refletir sobre o verdadeiro significado dessa época, que traz, principalmente, ações de solidariedade que transformam vidas.

Em meio a todas as celebrações e trocas de presentes, muitos estão se conscientizando sobre a importância de ajudar aqueles que estão enfrentando desafios. Pensando nisso, O SÃO GONÇALO listoualguns projetos sociais da cidade que se empenham em proporcionar um verdadeiro Feliz Natal para a população. Saiba como ajudar:

PROJETO PRIMEIRA CHANCE

Criado em 2015 e idealizado pelo líder comunitário Douglas Oliveira no Morro do 40, no Pita, que também integra o Complexo da Coruja, o Projeto Primeira Chance segue contribuindo significativamente para a cultura e educação de crianças, jovens, adultos e idosos. Hoje o projeto atende mais de 200 crianças, oferecendo aulas de violino, balé, inglês, futebol e reforço escolar.

Este ano, em mais uma ação de Natal, o Projeto tem como meta presentear 300 crianças com brinquedos e garantir que 300 famílias tenham uma ceia digna com cestas básicas. Cada presente custa R$ 39. Para ajudar, basta enviar o valor através do Pix (CNPJ): 41.793.974/0001-57 ou enviar o presente e/ou cesta básica pelos Correio ou Uber (com aviso prévio) para o endereço: Rua Henrique Bento Espinosa, 48, Pita - São Gonçalo. Cep: 24 412 570.

O Primeira Chance irá receber as doações até o dia 20 de dezembro, com entrega das mesmas prevista para o dia 21, no Complexo da Coruja.

@projeto_primeira_chance

PROJETO TUDO POSSO

Localizado na Comunidade da Cerâmica, no Porto do Rosa, o Projeto Tudo Posso, criado pelo Pastor Alexandre Torres, atende, há quatro anos, crianças e adolescentes, além da comunidade de uma forma geral, com a entrega de cestas básicas aos que precisam.

Segundo o pastor, sua maior motivação para a criação do Tudo Posso foi ter recebido, no mesmo bairro, a ajuda, durante toda a infância, de um projeto social que, literalmente, matou a sua fome, o que o motivou, anos depois, a contribuir e ser recíproco ao que recebeu.



No projeto, a campanha de arrecadação deste ano visa promover uma ceia de fim de ano para as crianças e arrecadar cestas básicas para suas famílias.

A contribuição pode ser feita através do Pix (CNPJ): 55.411.529/0001-90 até o dia 26 de dezembro. As entregas das cestas estão sendo programadas para o dia 27.

@_projeto.tudoposso

MOVIMENTO DE MULHERES EM SÃO GONÇALO

Fundado em 1989, o Movimento de Mulheres surgiu sob a necessidade de se discutir a criação de uma organização que pudesse acolher, acompanhar e reivindicar políticas públicas destinadas às mulheres. Atuante e tendo como propósito de vida à luta das mulheres, a assistente social Marisa Chaves, primeira presidenta do Movimento de Mulheres, conta que, hoje, o Movimento possui seis casas em São Gonçalo, uma em Niterói, uma em Duque de Caxias e uma em Itaboraí, somando, ao todo, 1.000 crianças atendidas.

Com uma extensa lista de projetos que visam o assistencialismo à população, o Movimento de Mulheres está arrecadando presentes e cestas básicas através do Pix (CNPJ): 39.259.098.0001-31 ou através da entrega das doações na sede matriz, localizada na Rua Rodrigues da Fonseca, 201, Zé Garoto - de segunda à sexta, das 9h às 18h.

As doações podem ser feitas, preferencialmente até o dia 22 de dezembro. Mas, se os presentes chegarem após as festas de fim de ano, serão distribuídos nos atendimentos realizados pelos projetos do Movimento.

@movimentodemulheres_sg

PROJETO MARIA VAZ

Fundado em 2017 por Neemias dos Santos Mendes, o projeto social atualmente atua no Complexo do Salgueiro, Jardim Catarina, Trindade e Mutondo, fazendo um trabalho de desenvolvimento comunitário, oferecendo principalmente esperança para as crianças através da oferta gratuita de aulas de balé, jiu-jitsu, futebol e teatro.

Segundo o fundador, o nome do projeto é uma homenagem à Maria Vaz [in memoriam], que era moradora do Morro da Chumbada e sempre fez a diferença através das células de oração que realizava e também da solidariedade através da constância nas doações e auxílio ao próximo.

O Projeto Maria Vaz realiza todos os anos uma festa de Natal para as crianças atendidas. Para realizar doações, que serão encaminhadas ao pagamento de alimentação, transporte e espaço para realização do evento, basta enviar qualquer quantia para o Pix: 21991069841.

@projetosocialmariavaz

PASTORAIS SOCIAIS - IGREJA MATRIZ

A Igreja Matriz de São Gonçalo, que há anos realiza trabalhos sociais em prol da comunidade, irá realizar, neste fim de ano, mais um Natal Solidário. O evento acontece neste sábado (20), onde 150 famílias assistidas pelas Pastorais Sociais da Paróquia: Pastoral da Criança e Conferências Vicentinas, irão receber cestas básicas. As crianças que receberam apadrinhamento também ganharão presentes.

Segundo a assessoria da Matriz, graças a ajuda de muitos colaboradores, grande parte dos alimentos já foram obtidos para as doações. Mas, no momento, ainda faltam os frangos congelados.

Também no sábado (20), na Capela Rosa Mística, terá a entrega de cesta básica e presentes para as crianças assistidas pelos Vicentinos. Todas as crianças foram apadrinhadas. Para as cestas, ainda falta uma quantidade de arroz, óleo e leite.

E no domingo, a Paróquia São Gonçalo também fará um almoço com as famílias assistidas de Itaoca, que irão até a Matriz para vivenciarem um momento de confraternização e também receberam as cestas básicas. Para este evento está faltando algumas unidades de frango congelado e panetone.

Para doar, basta entregar os alimentos de forma presencial na Igreja Matriz de São Gonçalo de Amarante, das 8h às 21h, até esta sexta-feira (19). A Paróquia fica localizada na Alameda Pio XII, 86 - Zé Garoto, em São Gonçalo.

@vozdoamarante

COLETIVO ELA

Nascido em 2019 na cidade de São Gonçalo, o Coletivo ELA – Educação: Liberdade para Aprender, surgiu, através da iniciativa da supervisora Graciane Volotão, como uma iniciativa feminista e antirracista comprometida com a transformação social a partir da educação, da comunicação e do cuidado com os territórios.

O coletivo atua na educação na perspectiva da igualdade de gênero, desenvolvendo ações formativas, debates, oficinas, encontros e produções pedagógicas que problematizam as violências, as desigualdades e as exclusões presentes no cotidiano escolar e social, ao mesmo tempo em que fortalecem o protagonismo feminino e comunitário.

Neste fim de ano, o Coletivo ELA já realizou a entrega de cestas básicas para famílias assistidas. E na próxima terça-feira (23) irá realizar uma ação de entrega de brinquedos e cortes de cabelo para crianças de até 13 anos das comunidades do Cruzeiro e do Pombal, ambas assistidas pelo coletivo.

Além disso, na próxima segunda-feira (22), o Coletivo ELA irá se unir a um grupo que vai fazer entrega de alimentos para população em situação de rua no bairro Alcântara.

Além do período de Natal, o Coletivo também realiza a entrega de cestas básicas durante todo o ano, aceitando doações de alimentos, de valores e de brinquedos para 50 famílias assistidas.

Para ajudar o Coletivo Ela a seguir auxiliando famílias gonçalenses, basta doar qualquer quantia através do Pix: martaferreiranetto@gmail.com.

E para contribuir com a entrega de alimentos para pessoas em situação de rua, o Pix é: tendaumbandistaxangodasalmas@gmail com. Para esta ação, as doações podem ser feitas até sexta-feira (19).

@coletivoela

