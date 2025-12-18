Presentear no Natal sem gastar muito é possível em São Gonçalo

Roupas e produtos de perfumaria estão entre os itens mais procurados por consumidores que buscam economia - Foto: Layla Mussi

Roupas e produtos de perfumaria estão entre os itens mais procurados por consumidores que buscam economia - Foto: Layla Mussi

A poucos dias do Natal, o comércio de São Gonçalo registra aumento na procura por presentes acessíveis. Roupas e itens de perfumaria, com valores de até R$ 50,00, estão entre as principais escolhas dos consumidores para as confraternizações de fim de ano.

Segundo dados do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), levantados entre setembro e outubro de 2025, os comerciantes estão otimistas para as vendas de fim de ano. Cerca de 61,4% dos empresários do setor de bens da Região Metropolitana fizeram ou pretendiam fazer encomendas de produtos para o Natal. Esse número ultrapassa os 57,8% registrados no ano anterior.

Esse cenário é percebido nas ruas, com lojas e ambulantes atendendo consumidores que buscam produtos de qualidade, mas com preço acessível. Entre os presentes mais procurados para os homens estão camisas de times e bermudas, com peças variando entre R$ 19,00 e R$ 40,00.

“A bermuda está R$ 35,00, com elastano. Tem bermuda de tactel por R$ 20,00, é um produto bom e barato, com três costuras, que a velha guarda procura mais. Os jovens buscam mais as blusas de time, que custam em média R$ 35,00. Eles também procuram bastante a bermuda de tecido, que está sendo vendida por R$ 40,00”, disse a vendedora temporária de fim de ano, Luciana Saraiva, de 45 anos.

Vendedora temporária, Luciana Saraiva destaca a procura por bermudas e camisas de time entre os presentes mais buscados no período natalino | Foto: Layla Mussi

Além das roupas, os perfumes também estão entre os itens mais procurados e agradam tanto homens quanto mulheres. Lojas de cosméticos investem em promoções e kits de produtos para atrair os consumidores.

Em uma perfumaria em Alcântara, principal centro logístico de São Gonçalo, é possível encontrar um kit com perfume e desodorante por R$ 35,99; uma caixinha com cinco sabonetes, já embalada para presente, por R$ 24,99; além de um kit com cremes para as mãos, com diferentes fragrâncias, por R$ 29,99. Há ainda opções de hidratante e body splash por R$ 49,99, assim como um kit com body splash, desodorante e dois sabonetes por R$ 39,99, entre diversas outras alternativas para presentear.

Kits de perfumes, sabonetes e hidratantes são opções acessíveis e lideram as vendas de presentes de Natal por até R$ 50 em São Gonçalo | Foto: Layla Mussi

“As pessoas apostam muito em perfumes, então a linha de perfumaria está em alta. Creminho de mão com sabonete é um ótimo presente e está saindo bastante, assim como o hidratante corporal. Nossa linha de perfumes também está com boa procura e em evidência no mercado”, afirmou a gerente da loja de perfumaria há cinco anos, Joana Monteiro, de 35 anos.



erente de perfumaria, Joana Monteiro afirma que perfumes e kits de cuidados pessoais estão entre os itens mais procurados pelos consumidores | Foto: Layla Mussi

Para pais, avós e tios que desejam presentear as crianças, mas ainda têm dúvidas, as roupas surgem como uma opção acessível e que deixa os pequenos prontos para as festas de fim de ano.

“Temos camisas avulsas, bermudas jeans, shorts de tactel e conjuntos. Como somos comércio popular, os preços são de até R$ 50,00, e a loja quase não tem produtos acima desse valor”, explicou o comerciante José Antônio, de 58 anos.

Comerciante José Antônio ressalta que roupas infantis com preços de até R$ 50 são alternativas acessíveis para presentear no Natal | Foto: Layla Mussi

Com tantas opções, consumidores já estão abrindo a carteira e garantindo presentes para familiares, amigos e até para si mesmos.

“Com R$ 50,00 dá para comprar bastante coisa, dependendo de quem vai receber o presente e da sua condição financeira. Tem calça por R$ 29,00, bermuda por R$ 29,00. Pode ser roupa ou utensílios de cozinha. Tudo vai depender do seu gosto e da sua realidade financeira”, contou o consumidor Joel Moura dos Santos, de 66 anos.

Consumidor Joel Moura dos Santos destaca a variedade de produtos e preços acessíveis para quem deseja economizar nas compras de Natal | Foto: Layla Mussi

