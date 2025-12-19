Governo do Estado monitora chuvas em tempo real, mantém alerta e intensifica buscas em Petrópolis

Permanece o alerta de risco geológico moderado para os municípios de Petrópolis e Duque de Caxias - Foto: Reprodução

O Governo do Estado do Rio de Janeiro mantém o monitoramento contínuo das chuvas em todo o território fluminense. Segundo a Defesa Civil Estadual, não houve registro de ocorrências graves durante a madrugada desta sexta-feira (19). Em Petrópolis, as buscas pela vítima arrastada pela enxurrada continuam, com apoio de mergulhadores, drones com câmera térmica e embarcações.

"O Estado está mobilizado de forma permanente. Atuamos com planejamento, integração e monitoramento em tempo real para proteger vidas e apoiar os municípios sempre que necessário. Nosso foco é antecipar riscos e agir com rapidez diante de qualquer mudança no cenário", afirmou o governador Cláudio Castro.

De acordo com o boletim divulgado nesta manhã, há registros de chuva fraca a moderada nas regiões Capital, Baixada Fluminense, Metropolitana, Serrana e Sul Fluminense. A formação de uma zona de convergência de umidade mantém o tempo instável, com previsão de céu encoberto e continuidade das precipitações ao longo do dia. A temperatura máxima prevista é de 27°C nas regiões Norte e Noroeste.

No que diz respeito aos riscos associados, permanece o alerta de risco geológico moderado para os municípios de Petrópolis e Duque de Caxias. As equipes técnicas seguem avaliando encostas, áreas suscetíveis a deslizamentos e pontos críticos de alagamento, com possibilidade de atualização dos alertas conforme a evolução das condições climáticas.

O levantamento do Cemaden-RJ aponta volumes moderados de chuva nas últimas 24 horas, com maiores acumulados registrados em Niterói (36,6 mm), Teresópolis (34,4 mm) e na capital fluminense (32,6 mm). Na Região Serrana, Petrópolis e Areal também aparecem entre os municípios com maiores índices. A previsão indica a manutenção do tempo instável ao longo do dia, com possibilidade de novas pancadas de chuva e ventos fracos a moderados.

Equipes permanecem de prontidão

O Comitê Estadual de Chuvas segue ativado, reunindo órgãos como Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Inea e demais secretarias envolvidas na resposta a eventos extremos. As equipes permanecem de prontidão para ações de prevenção, vistorias técnicas, desobstrução de vias, apoio aos municípios e atendimento a ocorrências emergenciais.

A Defesa Civil Estadual reforça a orientação para que a população evite áreas de risco, acompanhe os alertas enviados pelos canais oficiais e siga as recomendações das autoridades. Em caso de emergência, o telefone 193 deve ser acionado imediatamente.