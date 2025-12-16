Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Prefeitura de Maricá decreta ponto facultativo nesta quarta-feira (17)

O ponto facultativo se aplica aos órgãos e entidades da administração pública municipal direta e indireta

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 16 de dezembro de 2025 - 08:34
A iniciativa considera o impacto dos eventos esportivos na rotina da cidade
A Prefeitura de Maricá decretou ponto facultativo nesta quarta-feira, dia 17, em razão das finais de campeonatos envolvendo Flamengo e Vasco da Gama, que mobilizam grande parte da população fluminense.

A medida, que foi publicada no Jornal Oficial de Maricá (JOM) desta segunda-feira, dia 15, acompanha decisão já anunciada pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e pelo governador do Estado, Cláudio Castro, que também decretaram ponto facultativo em função dos jogos decisivos. A iniciativa considera o impacto dos eventos esportivos na rotina da cidade, na mobilidade urbana e no interesse coletivo da população.

O ponto facultativo se aplica aos órgãos e entidades da administração pública municipal direta e indireta, excetuando-se os serviços essenciais, que funcionarão normalmente para garantir o atendimento à população.

