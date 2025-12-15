Escritora de Cabo Frio leva aula inspirada em Ariano Suassuna para Roma

A escritora Izabelle Valladares, natural de Cabo Frio, na Região dos Lagos, e presidente da Literarte, vai ministrar uma aula especial de escrita criativa em Roma no dia 23 de janeiro, às 16h. O encontro será realizado na Biblioteca do Instituto Guimarães Rosa, localizada na Piazza Navona, e presta homenagem ao escritor Ariano Suassuna, um dos maiores nomes da literatura brasileira.

A atividade tem como foco apresentar técnicas de escrita inspiradas no estilo de Suassuna, marcado pela valorização da cultura popular e da vida cotidiana. Durante a aula, Izabelle também vai incentivar os participantes a iniciarem seus próprios textos, a partir de experiências pessoais e memórias afetivas.

Leia também:

Finais da VIII Copa Gerson de Futebol mobilizam mundo esportivo e setores organizados em Niterói

CBF define árbitro para o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, entre Corinthians e Vasco

Os participantes receberão gratuitamente um livro produzido pela Literarte em homenagem a Ariano Suassuna, além de certificado de participação. Segundo Izabelle Valladares, a iniciativa representa uma oportunidade de levar a literatura brasileira a novos públicos. “A obra de Suassuna mostra que as histórias simples têm valor e força literária”, destaca.

O evento é aberto ao público e integra as ações de difusão da cultura brasileira no exterior, aproximando leitores e escritores da literatura nacional em um dos principais centros culturais da Europa.