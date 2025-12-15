Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Escritora de Cabo Frio leva aula inspirada em Ariano Suassuna para Roma

Izabelle Valladares estará na Itália no próximo dia 23 de janeiro

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 15 de dezembro de 2025 - 19:44
A atividade tem como foco apresentar técnicas de escrita inspiradas no estilo de Suassuna -

A escritora Izabelle Valladares, natural de Cabo Frio, na Região dos Lagos, e presidente da Literarte, vai ministrar uma aula especial de escrita criativa em Roma no dia 23 de janeiro, às 16h. O encontro será realizado na Biblioteca do Instituto Guimarães Rosa, localizada na Piazza Navona, e presta homenagem ao escritor Ariano Suassuna, um dos maiores nomes da literatura brasileira.

A atividade tem como foco apresentar técnicas de escrita inspiradas no estilo de Suassuna, marcado pela valorização da cultura popular e da vida cotidiana. Durante a aula, Izabelle também vai incentivar os participantes a iniciarem seus próprios textos, a partir de experiências pessoais e memórias afetivas.

Os participantes receberão gratuitamente um livro produzido pela Literarte em homenagem a Ariano Suassuna, além de certificado de participação. Segundo Izabelle Valladares, a iniciativa representa uma oportunidade de levar a literatura brasileira a novos públicos. “A obra de Suassuna mostra que as histórias simples têm valor e força literária”, destaca.

O evento é aberto ao público e integra as ações de difusão da cultura brasileira no exterior, aproximando leitores e escritores da literatura nacional em um dos principais centros culturais da Europa.

