Finais da VIII Copa Gerson de Futebol mobilizam mundo esportivo e setores organizados em Niterói
Evento, que marcou também a festa de encerramento das atividades do Instituto Canhotinha de Ouro em 2025, aconteceu na Concha Acústica de São Domingos, no último sábado (13)
Os gestores do instituto Canhotinha de Ouro, maior iniciativa socioesportiva de Niterói, viveram um fim de semana de confraternização e emoção, com a realização das finais da VIII Copa Gerson de Futebol, grande evento que reuniu, no último sábado (13), representantes de setores organizados do Estado do Rio, apoiadores do projeto, familiares e atletas, na Concha Acústica de São Domingos.
A exemplo do que acontece há oito anos, as finais, realizadas na manhã do último sábado (13), tiveram a presença de 'olheiros' de vários clubes do Brasil, como Fluminense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Madureira, São Cristóvão e Canto do Rio, entre outros, para observar os novos talentos do projeto, em mais um dia histórico para a o futebol da base na cidade.
Todas as partidas foram filmadas e o material será encaminhado para os departamentos de base de clubes do Brasil, que já acompanham de perto o talento e o potencial dos atletas formados pelo Instituto.
O evento também foi prestigiado por importantes autoridades e personalidades, como o ex-jogador e tricampeão mundial, Gérson, o Canhotinha de Ouro, presidente de honra do Instituto; o secretário de Governo de Niterói, Paulo Bagueira; o presidente da Enel Rio, Francesco Moliterni; o professor Waldeck Carneiro, da Universidade Federal Fluminense (UFF); Marcus Paulo, diretor da SUDERJ e da Secretaria de Esportes do Estado do Rio de Janeiro; a jornalista Fernanda Maia, apresentadora do SBT Sports Rio; Fernando Tinoco, presidente da Associação de Clubes de Niterói, Gilson Glória, da Universidade Cândido Mendes, e Maria Cícera, presidente do Clube Canto do Rio, entre outros convidados.
Destaque - O Instituto Canhotinha de Ouro se consolida como o maior projeto socioesportivo de Niterói, atendendo atualmente 1,5 mil alunos, distribuídos em dez núcleos espalhados pela cidade. Mais do que formar atletas, a entidade cumpre um papel fundamental na transformação social de crianças e jovens, utilizando o esporte como ferramenta de educação, inclusão e cidadania.
"Foi uma celebração inesquecível, marcada pela organização, emoção e pela valorização do esporte de base", afirmou o ex-jogador Gerson. Com essa grande festa, o Instituto Canhotinha de Ouro encerrou o ano de 2025 com chave de ouro, reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento esportivo e social de Niterói, projetando um futuro ainda mais promissor para seus atletas.