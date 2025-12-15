Finais da VIII Copa Gerson de Futebol mobilizam mundo esportivo e setores organizados em Niterói

À esquerda, ex-jogador Gerson, presidente do Instituto Canhotinha de Ouro, na entrega de troféu a uma das equipes campeãs - Foto: @kefotos - Karlos Ramos

À esquerda, ex-jogador Gerson, presidente do Instituto Canhotinha de Ouro, na entrega de troféu a uma das equipes campeãs - Foto: @kefotos - Karlos Ramos

Os gestores do instituto Canhotinha de Ouro, maior iniciativa socioesportiva de Niterói, viveram um fim de semana de confraternização e emoção, com a realização das finais da VIII Copa Gerson de Futebol, grande evento que reuniu, no último sábado (13), representantes de setores organizados do Estado do Rio, apoiadores do projeto, familiares e atletas, na Concha Acústica de São Domingos.

A exemplo do que acontece há oito anos, as finais, realizadas na manhã do último sábado (13), tiveram a presença de 'olheiros' de vários clubes do Brasil, como Fluminense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Madureira, São Cristóvão e Canto do Rio, entre outros, para observar os novos talentos do projeto, em mais um dia histórico para a o futebol da base na cidade.

As finais tiveram a presença de 'olheiros' de vários clubes do Brasil | Foto: @kefotos - Karlos Ramos

Todas as partidas foram filmadas e o material será encaminhado para os departamentos de base de clubes do Brasil, que já acompanham de perto o talento e o potencial dos atletas formados pelo Instituto.

O evento também foi prestigiado por importantes autoridades e personalidades, como o ex-jogador e tricampeão mundial, Gérson, o Canhotinha de Ouro, presidente de honra do Instituto; o secretário de Governo de Niterói, Paulo Bagueira; o presidente da Enel Rio, Francesco Moliterni; o professor Waldeck Carneiro, da Universidade Federal Fluminense (UFF); Marcus Paulo, diretor da SUDERJ e da Secretaria de Esportes do Estado do Rio de Janeiro; a jornalista Fernanda Maia, apresentadora do SBT Sports Rio; Fernando Tinoco, presidente da Associação de Clubes de Niterói, Gilson Glória, da Universidade Cândido Mendes, e Maria Cícera, presidente do Clube Canto do Rio, entre outros convidados.

Evento reuniu, no último sábado (13), representantes de setores organizados do Estado do Rio, apoiadores do projeto, familiares e atletas | Foto: @kefotos - Karlos Ramos

Destaque - O Instituto Canhotinha de Ouro se consolida como o maior projeto socioesportivo de Niterói, atendendo atualmente 1,5 mil alunos, distribuídos em dez núcleos espalhados pela cidade. Mais do que formar atletas, a entidade cumpre um papel fundamental na transformação social de crianças e jovens, utilizando o esporte como ferramenta de educação, inclusão e cidadania.

Gerson, presidente do Instituto Canhotinha de Ouro e o secretário de Governo de Niterói, Paulo Bagueira | Foto: @kefotos - Karlos Ramos Fotógrafo

"Foi uma celebração inesquecível, marcada pela organização, emoção e pela valorização do esporte de base", afirmou o ex-jogador Gerson. Com essa grande festa, o Instituto Canhotinha de Ouro encerrou o ano de 2025 com chave de ouro, reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento esportivo e social de Niterói, projetando um futuro ainda mais promissor para seus atletas.