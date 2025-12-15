CBF define árbitro para o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, entre Corinthians e Vasco, em São Paulo

Nesta segunda-feira (15), a CBF definiu o árbitro para a primeira partida da decisão da Copa do Brasil, entre Corinthians e Vasco, na Neo Química Arena.

A entidade informou, durante audiência pública, que Rafael Rodrigo Klein será o responsável pelo apito no duelo da próxima quarta-feira (17), às 21h30 (horário de Brasília).

Leia também:

Mulher desaparecida é encontrada no Rio e recebe atendimento médico

Incêndio em residência em Niterói mobiliza PM e Bombeiros e termina com resgate de três crianças

Segundo a CBF, Rafael Rodrigo Klein foi escolhido para a partida por conta de sua qualificação, condicionamento físico e desempenho. Ele é natural de Porto Alegre, tem 35 anos e faz parte do quadro de árbitros da Fifa.

O segundo e decisivo jogo, marcado para domingo (21), às 18h30, no Maracanã, ainda não tem arbitragem definida.