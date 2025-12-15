Acidente na Alameda envolvendo dois caminhões e um ônibus causa grande congestionamento em Niterói

Um acidente envolvendo dois caminhões e um ônibus da linha 530M (Colubandê / Niterói) assolou o trânsito na movimentada Alameda São Boaventura, cruzando com a com a rua Evilasio Silva no bairro do Fonseca, em Niterói, por volta das 16 horas desta segunda-feira (15). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.

Em imagens compartilhadas nas redes sociais, é possível ver a dianteira de um dos caminhões destruída, além do fluxo intenso na região do acidente, logo após a descida da Caixa D'Água, o fim da rodovia RJ-104.

O perfil do Nittrans, repartição pública da prefeitura que monitora o trânsito na cidade, atualizou os internautas sobre o caso em tempo real, onde os automóveis que passavam na região foram realocados para a rua Teixeira de Freitas, enquanto a Alameda estava interditada; A via só foi liberada às 18:15 da tarde.

Não há informações sobre a causa do acidente.