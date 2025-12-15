Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,3969 | Euro R$ 6,3478
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Thiago Silva decide não ficar no Fluminense em 2026

Atleta já teria se despedido dos companheiros de equipe após eliminação na Copa do Brasil

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 15 de dezembro de 2025 - 18:42
Thiago Silva não deve ficar no Fluminense em 2026
Thiago Silva não deve ficar no Fluminense em 2026 -

O zagueiro e capitão da equipe, Thiago Silva, decidiu por não continuar no Fluminense na próxima temporada, mesmo tendo ainda mais seis meses de contrato. O atleta, inclusive, já teria se despedido dos companheiros no vestiário após a eliminação para o Vasco na Copa do Brasil, no domingo (14). 

O clube tentou uma última cartada, mas o atleta já estava definido de sua decisão. Inicialmente, o zagueiro manifestou publicamente o pensamento de se aposentar dos gramados ao fim do vínculo que tem com o Fluminense, que vai até junho de 2026. Mas, a distância dos filhos, que moram na Inglaterra e atuam nas categorias de base do Chelsea, se tornou um fardo para o zagueiro. 

O Fluminense tentou convencer o defensor, usando o fato da equipe estar classificada para a Libertadores do ano que vem e a proximidade da Copa do Mundo de 2026 como trunfo, porém, o ambiente é de despedida. 

Leia também: 

Adolescente que matou a mãe mostra frieza e conta detalhes do plano

Incêndio em residência em Niterói mobiliza PM e Bombeiros e termina com resgate de três crianças

Ainda não está claro se o zagueiro retornará ao futebol europeu, recentemente, ele foi vinculado ao Milan pela imprensa italiana. Aposentadoria também é uma opção, mas Thiago manifestou o desejo de jogar a próxima Copa do Mundo, em uma entrevista recente à France Football. 

Campeão da Champions League pelo Chelsea e com passagens marcantes por Milan e PSG, Thiago Silva retornou ao Fluminense no meio de 2024 e foi uma peça fundamental do elenco. Ao todo foram 213 jogos e 19 gols marcados pela equipe carioca. 

Tags:

Fluminense thiago silva

Matérias Relacionadas