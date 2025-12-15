Thiago Silva decide não ficar no Fluminense em 2026

O zagueiro e capitão da equipe, Thiago Silva, decidiu por não continuar no Fluminense na próxima temporada, mesmo tendo ainda mais seis meses de contrato. O atleta, inclusive, já teria se despedido dos companheiros no vestiário após a eliminação para o Vasco na Copa do Brasil, no domingo (14).

O clube tentou uma última cartada, mas o atleta já estava definido de sua decisão. Inicialmente, o zagueiro manifestou publicamente o pensamento de se aposentar dos gramados ao fim do vínculo que tem com o Fluminense, que vai até junho de 2026. Mas, a distância dos filhos, que moram na Inglaterra e atuam nas categorias de base do Chelsea, se tornou um fardo para o zagueiro.

O Fluminense tentou convencer o defensor, usando o fato da equipe estar classificada para a Libertadores do ano que vem e a proximidade da Copa do Mundo de 2026 como trunfo, porém, o ambiente é de despedida.

Leia também:

Adolescente que matou a mãe mostra frieza e conta detalhes do plano



Incêndio em residência em Niterói mobiliza PM e Bombeiros e termina com resgate de três crianças



Ainda não está claro se o zagueiro retornará ao futebol europeu, recentemente, ele foi vinculado ao Milan pela imprensa italiana. Aposentadoria também é uma opção, mas Thiago manifestou o desejo de jogar a próxima Copa do Mundo, em uma entrevista recente à France Football.

Campeão da Champions League pelo Chelsea e com passagens marcantes por Milan e PSG, Thiago Silva retornou ao Fluminense no meio de 2024 e foi uma peça fundamental do elenco. Ao todo foram 213 jogos e 19 gols marcados pela equipe carioca.

