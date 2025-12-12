Cientistas fluminenses são homenageados na 1ª edição do Prêmio FAPERJ de Ciência e Inovação

Pesquisadores, instituições, estudantes, empreendedores e representantes do ecossistema científico fluminense foram homenageados por suas contribuições para o avanço da ciência, da inovação e do desenvolvimento tecnológico no estado - Foto: Divulgação

Pesquisadores, instituições, estudantes, empreendedores e representantes do ecossistema científico fluminense foram homenageados por suas contribuições para o avanço da ciência, da inovação e do desenvolvimento tecnológico no estado - Foto: Divulgação

A noite desta quinta-feira (11/12) marcou a estreia do Prêmio FAPERJ de Ciência, Inovação e Reconhecimento – Destaques do Rio de Janeiro (1ª Edição – 2025), em uma cerimônia especial realizada na Sala Cecília Meireles, na Lapa. Pesquisadores, instituições, estudantes, empreendedores e representantes do ecossistema científico fluminense foram homenageados por suas contribuições para o avanço da ciência, da inovação e do desenvolvimento tecnológico no estado.

O prêmio, lançado pela Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) e pela Secretaria de Ciência e Tecnologia (SECTI), reconhece iniciativas com impacto social, econômico e ambiental, além de estimular a integração entre universidades, institutos de pesquisa, setor produtivo e startups.

Segundo a presidente da FAPERJ, Caroline Alves, a criação do prêmio inaugura um novo patamar de valorização da ciência fluminense.

“Trata-se de um edital inédito que reafirma o papel da FAPERJ como agente estratégico na promoção do conhecimento e da inovação. Nosso objetivo é criar condições para que a ciência fluminense se desenvolva de forma sustentável e contribua diretamente para o bem-estar da população e para o crescimento econômico do estado.”

A cerimônia destacou não apenas trajetórias individuais, mas também projetos coletivos que têm impulsionado a inovação no Rio de Janeiro. Entre os critérios de avaliação, estiveram impacto científico, originalidade, relevância social e potencial de transformação.

Caroline Alves reforçou ainda o compromisso da Fundação com a inclusão e o acesso democrático ao fomento.

Leia também:

Suspeito de sequestro em Itaipu é preso; vítima segue desaparecida

Tragédia familiar: Polícia investiga caso de adolescente de 14 anos que teria matado e concretado a própria mãe

“Estamos ampliando os investimentos e diversificando as áreas de apoio para garantir que nenhum talento fique de fora. É fundamental que jovens pesquisadores e grupos emergentes também tenham espaço para desenvolver suas ideias e contribuir com soluções inovadoras para o estado.”

O secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Anderson Moraes, destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento do setor científico e tecnológico fluminense.

“A ciência é a base do desenvolvimento econômico e social. Com iniciativas como esta, reafirmamos o compromisso em investir no conhecimento como ferramenta de transformação e geração de oportunidades para os fluminenses.”

O prêmio integra um conjunto de ações da FAPERJ voltadas à modernização e transparência do sistema de fomento, incluindo novas plataformas digitais para inscrição e acompanhamento de projetos — medidas que buscam garantir mais agilidade na gestão dos recursos públicos.

Caroline Alves destacou ainda a necessidade de alinhar a ciência às demandas reais da população fluminense.

“A ciência é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento humano e social. Por isso, trabalhamos para que os editais da FAPERJ estejam cada vez mais alinhados às necessidades da sociedade — seja na saúde, na educação, na sustentabilidade ou na inovação tecnológica.”

O edital completo, com informações sobre categorias, critérios de elegibilidade, valores das premiações e prazos de inscrição, está disponível no site da Fundação: www.faperj.br. Pesquisadores, grupos de pesquisa e instituições de todo o estado já podem submeter suas propostas conforme o regulamento.