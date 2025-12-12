Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Atenção motoristas! Grave acidente envolvendo capotamento complica trânsito na Contorno, em Niterói; Vídeo

A Polícia Rodoviária Federal informou que duas pessoas foram encaminhadas ao Hospital Estadual Azevedo Lima

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 12 de dezembro de 2025 - 12:37
O acidente aconteceu no km 320 e deixou um carro capotado -

Um grave acidente foi registrado por motoristas e passageiros que passam pela Avenida do Contorno, na BR-101, em Niterói, no início da tarde desta sexta-feira (12). De acordo com as imagens, o acidente aconteceu no km 320 e deixou um carro capotado no lado esquerdo da via sentido Niterói. 


Nas imagens também é possível ver o corpo de uma vítima, aparentemente uma mulher, "jogado" para fora do veículo.

Procurada pela reportagem, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que "duas pessoas foram encaminhadas para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal). Ainda não há informações sobre a identificação e estado de saúde das vítimas. 

*Em atualização 

