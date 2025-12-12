Prepare o bolso! Reajuste nas contas de água começa a valer em São Gonçalo

Desde o dia 1º de dezembro, moradores do Rio de Janeiro, São Gonçalo e demais municípios da Região Metropolitana passaram a receber contas de água com valores mais altos. O reajuste, segundo a Concessionária Águas do Rio, acontece anualmente, sempre em 1º de dezembro e é determinado pela Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa).

Com o reajuste, o aumento passa a ser percebido nas faturas emitidas a partir de dezembro.

Ao todo, serão 27 cidades impactadas pelos reajustes, definidos em 9,75% para o bloco 1 e 8,09% para o bloco 4 de localidades. Confira:

- Bloco 1: Rio de Janeiro (Zona Sul), Aperibé, Cachoeiras de Macacu, Saquarema (apenas 3º distrito), Tanguá, São Sebastião do Alto, Cambuci, Cantagalo, Casimiro de Abreu (apenas distrito de Barra de São João), Cordeiro, Duas Barras, Itaboraí, Itaocara, Rio Bonito, São Francisco de Itabapoana, São Gonçalo, Magé, Maricá (apenas água) e Miracema.

- Bloco 4: Rio de Janeiro (Centro e Zona Norte), Belford Roxo, Duque de Caxias, Japeri, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados e São João de Meriti.

Procurada pela reportagem, a Águas do Rio informou, em nota, que a redução do valor do reajuste para a região da Baixada Fluminense segue decisão do TCE-RJ e o Termo de Conciliação firmado entre o Estado, a Cedae, a Águas do Rio e a agência reguladora.

"A Águas do Rio esclarece que o reajuste das tarifas de água e esgoto é anual, ocorre sempre em 1º de dezembro e é determinado pela Agenersa. Previsto em contrato, o reajuste é aplicado por todas as concessionárias do estado, além da Cedae, para garantir o equilíbrio econômico-financeiro dos serviços.

Neste ano, o reajuste do Bloco 1 foi de 9,75%, enquanto o do Bloco 4 ficou em 8,09%, índice inferior aos 9,96% definidos cautelarmente pela Agenersa para essa região, que abrange a Baixada Fluminense e concentra a maior parte dos beneficiários da Tarifa Social. A redução segue decisão do TCE-RJ e o Termo de Conciliação firmado entre o Estado, a Cedae, a Águas do Rio e a agência reguladora", explicou a Águas do Rio em nota.