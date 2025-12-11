Obras do MUVI no Alcântara começam a tomar forma

As obras do trecho 5 do Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI), no Alcântara, seguem tomando forma. Um dos destaques é a ponte que está sendo construída sobre o Rio Alcântara, com 40 metros de extensão e 14 metros de largura. Esta é a maior ponte de todo o percurso de 18 quilômetros do MUVI. Já foram instaladas as vigas e as pré-lajes; agora, estão sendo colocados outros elementos estruturais da ponte.

Por essa ponte, passarão quatro pistas: duas no sentido Guaxindiba e outras duas no sentido Neves. No mesmo trecho, está sendo feito um muro de contenção para as pistas de rolamento por onde passarão os veículos, além de calçada e ciclovia.

Vale destacar que todo o trecho do MUVI está sendo beneficiado com redes de drenagem, além da construção de calçadas, ciclovias, meios-fios, pavimentação, paisagismo e pistas preferenciais para ônibus. O MUVI começa em Neves e segue até Guaxindiba, passando por vários bairros.

O MUVI é o maior projeto de mobilidade urbana já realizado na cidade de São Gonçalo, com investimento de R$ 287 milhões, e está sendo executado através de uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria das Cidades, e a Prefeitura de São Gonçalo. No momento, intervenções estão em andamento também nos trechos 4, 5 e 6. O projeto do MUVI foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe).

"O MUVI é um projeto que vem tomando forma por toda a cidade. Antes, São Gonçalo era abandonada, com poucas obras de infraestrutura e era conhecida como uma cidade dormitório. O MUVI, dentre outras obras, está nos ajudando a mudar essa realidade. Além dos empregos que estamos gerando, a mobilidade do gonçalense nos trechos do corredor viário que estão prontos é motivo de orgulho, as pessoas conseguem passar pela cidade com menos dificuldades pelo MUVI. Agradeço ao governador Cláudio Castro, ao secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, e ao deputado federal Altineu Côrtes pelas melhorias em nossa cidade”, disse o prefeito Capitão Nelson.

“Seguindo a determinação do governador Cláudio Castro, estamos avançando no trecho 5 do MUVI. As frentes estão em ritmo acelerado e já começam a transformar a mobilidade de quem vive e trabalha no eixo central de São Gonçalo. É uma obra que melhora o acesso, organiza a cidade e devolve qualidade de vida para a população”, disse o secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas.