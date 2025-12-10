Fluminense fecha preparação e terá o desfalque de Canobbio para a semifinal da Copa do Brasil

Soteldo deve ser titular na vaga de Canobbio, no Fluminense - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

O Fluminense fez a última atividade na manhã desta quinta (10), visando o clássico contra o Vasco, o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, na quinta-feira (11), às 20h (horário de Brasília), no Maracanã.

O técnico Luis Zubeldía terá um importante desfalque. O atacante Canobbio está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e desfalca o Tricolor. Com isso, o treinador deve promover a entrada de Soteldo no ataque.

O venezuelano vive boa fase no Flu e larga na frente para ocupar a posição do camisa 17. Zubeldía deve manter a estrutura da equipe, apostando na velocidade de Soteldo e de Serna, com Everaldo como centroavante.

O Fluminense deve entrar em campo com: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Nonato) e Lucho Acosta; Soteldo, Serna e Everaldo.