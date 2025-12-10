Morre aos 49 anos, Marcelo Vip, um dos maiores golpistas do Brasil

Marcelo Nascimento da Rocha, conhecido como Marcelo Vip, faleceu nesta terça-feira (9), em Curitiba após ter complicações de uma cirrose hepática.

Natural do Paraná, Marcelo fez fama por conta dos golpes que aplicava. Ele já fingiu ser músico, atleta, mas o golpe mais famoso foi fingir ser filho do dono da companhia aérea Gol.

O caso aconteceu em outubro de 2001, quando Marcelo fingiu ser Henrique Oliveira vice-presidente da companhia aérea e filho de Nenê Constantino, fundador da empresa.

A farsa deu tão certo que o golpista conseguiu dar uma entrevista para o apresentador Amaury Júnior e andou de helicóptero. Na ocasião, Marcelo chegou a afirmar que o segredo da companhia aérea era quitar aeronaves e não fazer leasing, diferente de outras empresas.

As ações de Marcelo VIP geraram um livro e até um filme sobre sua vida. O livro "VIPs: histórias reais de um mentiroso" foi escrito por Mariana Caltabiano, baseado em entrevistas que ele concedeu enquanto estava preso. Há também um filme sobre ele, protagonizado por Wagner Moura, chamado VIPs.

Marcelo foi condenado a 34 anos de prisão por diferentes crime. Estelionato, falsidade ideológica, roubo de avião e tráfico de drogas estão entre as condenações impostas a ele.