Salário mínimo deve chegar a R$ 1.621 em 2026, confirma governo

O Ministério do Planejamento e Orçamento confirmou nesta quarta-feira (10) que o salário mínimo previsto para 2026 será de R$ 1.621, um aumento de R$ 103 em relação ao valor atual, de R$ 1.518. A estimativa já havia sido antecipada mais cedo pelo g1.

O reajuste total será de 6,79%, válido a partir de janeiro de 2026, impacto que o trabalhador percebe no pagamento de fevereiro. Esse percentual resulta da soma da inflação medida pelo INPC nos 12 meses encerrados em novembro e da variação real do PIB de dois anos antes, neste caso, o PIB de 2024.

Embora o crescimento econômico de 2024 tenha sido de 3,4%, o governo aprovou no fim do ano passado uma regra que limita a alta real do salário mínimo a 2,5%, em respeito ao teto de gastos do arcabouço fiscal. Assim, o valor final combina a inflação acumulada de 4,4% mais o teto de 2,5% de ganho real.

Referência para quase 60 milhões de brasileiros

Segundo estudo divulgado pelo Dieese em janeiro, cerca de 59,9 milhões de pessoas no país têm o salário mínimo como referência, incluindo trabalhadores, aposentados e beneficiários de programas como o BPC. O valor do mínimo também influencia indiretamente o poder de compra e a média salarial nacional.

Impacto nas contas públicas

Elevar o salário mínimo representa aumento de despesas obrigatórias, já que benefícios previdenciários, seguro-desemprego e abono salarial não podem ficar abaixo do piso nacional. De acordo com cálculos do governo, cada R$ 1 acrescentado ao mínimo gera cerca de R$ 420 milhões em gastos no ano seguinte. Assim, o acréscimo de R$ 103 deve elevar as despesas de 2026 em aproximadamente R$ 43,2 bilhões.

Com maior pressão sobre o orçamento, sobram menos recursos para gastos discricionários, aqueles destinados a políticas públicas e investimentos. Por isso, parte dos economistas defende rever a vinculação de benefícios ao salário mínimo, mantendo apenas a correção pela inflação.

Salário mínimo ideal segundo o Dieese

Para o Dieese, porém, o valor atual ainda está muito aquém do necessário. A entidade calcula que o salário mínimo capaz de sustentar dignamente uma família de quatro pessoas deveria ter sido de R$ 7.067,18 em novembro, o equivalente a 4,66 vezes o piso vigente. O cálculo leva em conta necessidades essenciais como alimentação, habitação, transporte, saúde, educação e lazer.