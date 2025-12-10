Morre Manfrini, ex-Fluminense e Botafogo, aos 75 anos

Morreu aos 75 anos, na madrugada desta quarta-feira (10), em São Paulo, o ex-jogador dos clubes cariocas Fluminense e Botafogo, Antônio Monfrini Neto, conhecido no futebol pelo apelido "Manfrini". As causas da morte não foram divulgadas.

Ídolo do Fluminense, Manfrini, que era natural do bairro da Mooca, na capital paulista, teve uma passagem marcante pelo tricolor entre 1973 e 1975, onde foi bicampeão do Campeonato Carioca em 1973, quando marcou duas vezes na final, e em 1975, foi campeão da Taça Guanabara. Pelo clube das Laranjeiras, o atleta fez 157 jogos e marcou 61 gols.

O Fluminense lamentou o ocorrida através das redes socias.

Pelo Fluminense, o ex-jogador também protagonizou grandes momentos no Maracanã, como os dois gols no 4 a 2 sobre o Flamengo na decisão do Carioca de 1973, em um clássico disputado sob chuva intensa e campo encharcado. A atuação lhe rendeu o apelido de “Gene Kelly”, em alusão ao astro do filme "Cantando na Chuva".

Manfrini também brilhou em outro Fla-Flu histórico em 1973, ao marcar dois gols, incluindo um de bicicleta, em uma virada por 2 a 1. Ao lado de Rivellino, Paulo Cézar Caju, Gil e outros craques, foi peça fundamental na primeira formação da lendária 'Máquina Tricolor'.

Manfrini também atuou em outros clubes, como pelo Botafogo, entre 1976 e 1979, pela Ponte Preta, onde foi revelado, pelo Palmeiras e pela Juventus da Mooca.