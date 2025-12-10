Fortes ventos causam apagões e quedas de galhos em Niterói

Ventos intensos provocam transtornos e deixam moradores sem energia em vários pontos da cidade - Foto: Reprodução - Paulo Pinto/Agência Brasil

A cidade de Niterói sofreu com fortes ventos na manhã desta quarta-feira (10), o que causou queda de energia em vários bairros, como o Badu, Barreto, Centro e São Lourenço.

Os fortes ventos fizeram com que galhos de árvores caíssem, prejudicando o fornecimento de energia. Para que houvesse o restabelecimento do fornecimento de energia, ações emergenciais precisaram ser tomadas pela Enel Rio.

Procurada, a Enel Rio confirmou que os problemas de fornecimento de energia foram causados pelos ventos fortes. A concessionária alegou que, desde as primeiras horas do dia, foram realizadas manobras remotas para diminuir a quantidade de clientes afetados. Além disso, aumentou o número de equipes nas ruas para trabalhar na normalização do serviço o mais rápido possível.

De acordo com a empresa, as regiões mais afetadas do Rio de Janeiro se concentram em Niterói, Magé e na Região Serrana, onde os ventos atingiram 105 km/h, também resultando na queda de árvores e galhos, que dificultou a ação das equipes.

Em Niterói, os fortes ventos também atingiram áreas litorâneas como Charitas, São Francisco, Icaraí e Jurujuba. Essas localidades também registraram queda de galhos.

Instabilidade do tempo

Os fortes ventos e instabilidade do tempo pode ser explicado por um ciclone extratropical que se originou no Sul do Brasil e alterou o tempo em grande parte do Centro-Sul durante a semana.

De acordo com o Climatempo, nesta quarta-feira (10), é esperado ventos de até 10 km/h, com 87% de probabilidade de chuvas, em Niterói. A temperatura mínima será de 24º e a máxima de 33º.

Nota da Enel Rio na íntegra:

A Enel Rio informa que as fortes chuvas, com rajadas de ventos e descargas atmosféricas, que atingiram parte do estado do Rio de Janeiro impactaram o fornecimento de energia de alguns clientes da Região Serrana e dos municípios de Magé e Niterói. Desde o primeiro momento, a distribuidora realizou manobras remotas, para reduzir o número de clientes afetados, e reforçou o número de equipes em campo, para normalizar o serviço o mais rápido possível.

Em alguns pontos da Região Serrana, os ventos, que chegaram a 105 km/h, causaram a queda de árvores e galhos, que interditaram vias e dificultam a ação dos técnicos da concessionária.

Em situações de contingência, a empresa orienta que os clientes utilizem preferencialmente os canais de atendimento para mais agilidade no atendimento. Os clientes podem registrar as solicitações no site (www.enel.com.br), aplicativo Enel (disponível para Android e iOS) ou pelo WhatsApp Elena (21 99601-9608).