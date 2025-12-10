Oncomed e PróOnco Mulher promovem mais um Natal Solidário

Com o tema “Vamos juntos oferecer um Natal melhor a quem precisa”, a campanha Natal Solidário da Oncomed chega à sua décima edição com um foco diferenciado. Ao invés da tradicional arrecadação de brinquedos e cestas básicas, a ação social que, pelo segundo ano consecutivo, conta com a parceria da PróOnco Mulher, está recebendo latas de leite em pó para a Casa de Apoio à Criança com Câncer Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Os interessados em participar podem fazer a doação até a próxima quarta-feira, dia 17 de dezembro, sempre das 8h às 17h, na recepção de uma das cinco unidades da Oncomed.

A campanha começou pequena, com a Oncomed distribuindo cestas básicas na ação que logo teve a participação de colaboradores da seguinte forma: a cada quilo doado por um funcionário, a instituição providenciava mais cinco quilos. Aos poucos o Natal Solidário foi crescendo e em 2023 foi estendida aos pacientes, o que resultou na produção de 200 bolsas natalinas. No ano passado a arrecadação foi de brinquedos, mas este ano a clínica decidiu contemplar uma instituição que, como a Oncomed, atua na assistência oncológica a crianças, optando pela doação de latas de leite em pó.

“Foi assim que chegamos à Casa de Apoio à Criança com Câncer Santa Teresa, em Botafogo, mesmo bairro onde a Oncomed iniciou em 2021 a assistência ambulatorial de oncologia pediátrica. E seguimos sendo a única instituição da rede privada em todo o estado do Rio a oferecer este tipo de serviço. Optamos por latas de leite para facilitar a quem quer participar”, destaca o publicitário Jorge Carrano, coordenador de Marketing da Oncomed.

Veja onde doar | Foto: Divulgação

Onde doar:

NITERÓI

* Rua Ministro Otávio Kelly, 157, Icaraí

* Rua Araribóia, 6, São Francisco

* Rua da Conceição, 188, sala 704, Centro

SÃO GONÇALO

* Rua Coronel Serrado,1000, salas 1112 a 1114, Centro

RIO DE JANEIRO

* Rua Paulino Fernandes, 68, Botafogo

Instituição precisa de ajuda

A Casa de Apoio à Criança com Câncer Santa Teresa é uma ONG que há 25 anos acolhe e assiste crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas, todas de famílias baixa renda de diversos municípios e até de outros estados, que dependem de tratamento em unidades de saúde do Rio. A instituição funcionava em prédio próprio no bairro do Estácio, que foi comprometido por cupins e condenado, e há cinco meses foi transferida para um imóvel alugado na Rua Professor Alfredo Gomes, 32, em Botafogo.

Atualmente atendendo a 74 famílias, a ONG oferece alimentação, hospedagem, apoio psicológico, medicamentos, exames e o transporte até as unidades de tratamento, sendo mantida por doações, campanhas e o trabalho de voluntários.

“Precisamos muito de ajuda, pois está cada dia mais difícil mantermos essas assistência tão importante, em especial, para famílias que vêm de cidades distantes, como Campos, e de outros estados, como Juiz de Fora, em Minas Gerais. Estamos em busca de vender a nossa sede para ver se compramos outro imóvel, o que nos livraria dos custos com o aluguel”, diz Sandra Nóbrega, presidente da Casa de Apoio que disponibiliza o número (21) 98463-3568 para os interessados em conhecer e colaborar com a instituição.