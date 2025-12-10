Músico sai de casa para fazer tratamento e desaparece no Rio

Quando Antônio foi visto pela última vez, usava uma camisa vermelha e calça jeans azul - Foto: Divulgação

Quando Antônio foi visto pela última vez, usava uma camisa vermelha e calça jeans azul - Foto: Divulgação

A família do músico Antônio Fernando, de 76 anos, também conhecido como Nandinho ou Nandinho do Pandeiro, está pedindo ajuda para encontrá-lo após ele desaparecer na tarde da última segunda-feira (8), quando estava indo para o Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IPUB), em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

De acordo com a ex-esposa de Antônio, Hela Castro, com quem ele mora, o idoso saiu de casa em Copacabana em direção ao IPUB para realizar um tratamento de musicoterapia, em Botafogo. A família explicou que ele faz tratamento após ter tido um surto psicótico e uma depressão no ano passado.

Leia também:

Oncomed e PróOnco Mulher promovem mais um Natal Solidário

Governo do Rio intensifica a Operação Barricada Zero no Jardim Catarina

“Estamos aflitos e preocupados. Não sabemos se está com alguém, se alimentando. Surtado não está, pois está medicado”, disse Hela, aflita sem notícias de Antônio.

Quando Antônio foi visto pela última vez, usava uma camisa vermelha e calça jeans azul. Ele portava cartão de identificação com o nome, endereço e números de telefone, e também o cartão de idoso do ônibus e metrô.

Caso haja alguma informação sobre o paradeiro de Antônio Fernando, entre em contato com os números (21) 98567-7874 e (21) 98185-5742, ambos de Hela Castro.

Sob supervisão de Marcela Freitas

