São Gonçalo realiza nova interdição para obras de pavimentação no Boa Vista

A Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo realizará, nesta quarta-feira (10), a partir das 8h, uma interdição provisória na Avenida Governador Agamenon Magalhães, no bairro Boa Vista, para a realização das obras de recuperação de pavimentação na via. A interdição total terá duração enquanto a intervenção estiver em andamento.

A interdição já foi comunicada à Arteris Fluminense, já que terá como foco o trecho de saída da via para a BR-101. Agentes de trânsito estarão no local para orientar a população.

As obras estão sendo feitas pela Secretaria de Estado das Cidades em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo. Ao todo, nove vias do bairro estão recebendo pavimentação, recuperação de calçadas e sinalização viária, que engloba mais de 3 mil metros de extensão do Boa Vista. As intervenções são uma nova parceria da Prefeitura com o governo do Estado, que irão melhorar o acesso às dependências da nova área de lazer que está em construção, o Parque RJ São Gonçalo, no local do antigo piscinão.