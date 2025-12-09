São Gonçalo recebe 'Circula MinC' que capacita fazedores de cultura da cidade

A cidade de São Gonçalo recebe pela primeira vez o Circula MinC, uma ação do Ministério da Cultura (MinC), que oferece atividades de formação às Unidades da Federação (UFs) ao redor do Brasil. As oficinas acontecem no Teatro Municipal de São Gonçalo, nesta terça e quarta-feira, dias 9 e 10 de dezembro, entre 10h e 17h. As ações contam, ainda, com a participação de representantes das cidades vizinhas como Niterói, Itaboraí, Maricá, Tanguá e Rio Bonito.

A iniciativa do Ministério da Cultura está presente em todas as regiões do país, para tratar diretamente com gestores públicos sobre o impacto da Lei Paulo Gustavo (LGP), às manifestações culturais das mais diversas localidades.

Leia também:

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 20 milhões

Flávio Bolsonaro reafirma pré-candidatura à Presidência após visitar o pai na prisão



No ano de 2025, a cidade de São Gonçalo foi escolhida como sede do evento no Leste Fluminense, em razão das formas como a cultura local é desenvolvida, além de ser um espaço fértil para discutir de que forma os editais podem alcançar ainda mais fazedores de cultura.

Thiago Lopes | Foto: Layla Mussi

“Esse é o primeiro Circular MinC que temos no sudeste e é de suma importância a gente ter aqui no Rio de Janeiro, principalmente no Leste Fluminense. [...] A gente fez com muito orgulho, porque por ser a primeira fora da capital que mais recebe os recursos da PNAB, é importante que a gente entenda que o Leste Fluminense é um celeiro cultural imenso e múltiplo. Temos aqui a Batalha do Tanque, que é a maior batalha do estado; temos a base do povo circense, que a grande referência é o Carequinha, e nós temos tantos outros fazedores e fazedoras de cultura que precisam ser ouvidos pelo governo. A gente precisa ajudar na mediação entre a ponta e os governos para que a cultura possa chegar em todos os cantos, de todos os lugares. Ela precisa ser de fato viva e ela só é viva quando a gente consegue escutar, fazer esse processo de absorver, conversar e saber como a gente consegue fazer essa mediação; acima de tudo o preparo da base para que consigam concorrer através dos editais", discursou o representante do Ministério da Cultura no Estado do Rio de Janeiro, Thiago Lopes, que possui forte ligação com São Gonçalo por ter vivido e estudado anos na cidade.

O evento também contou com a participação das Secretária de Cultura, Julia Sobreira e a Coordenadora Metodológica do Comitê de Cultura do Rio de Janeiro, Natalia Massa.

Thiago Lopes e Julia Sobreira | Foto: Layla Mussi

O evento tem como objetivo formar e capacitar artistas, agentes culturais, produtores culturas, arte educadores, entre outras formas de expressão cultural. Para que a proposta seja cumprida com excelência é esperada nas ações a colaboração de representantes públicos de diferentes escalões, como prefeitos, governadores e de representantes dos Escritórios Estaduais do MinC. Além disso, também contam com a participação da sociedade civil, dos Coletivos, Fóruns Municipais, Regionais e Estaduais de Cultura.