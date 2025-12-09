Prefeitura de Maricá dá início a projeto que entrega medicamentos em casa

O projeto contempla a entrega de medicamentos diretamente nas residências de pacientes com dificuldade de locomoção e idosos - Foto: Divulgação

O projeto contempla a entrega de medicamentos diretamente nas residências de pacientes com dificuldade de locomoção e idosos - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou nesta segunda-feira (08/12) o projeto-piloto Medicamento em Casa, iniciativa que marca um novo passo na ampliação do cuidado à população nos quatro distritos da cidade. Nesta etapa inicial, o município começa a testar o modelo de entrega domiciliar de medicamentos para moradores que utilizam a rede pública para tratamentos contínuos.

O projeto, que será implantado de forma gradual, contempla a entrega de medicamentos diretamente nas residências de pacientes com dificuldade de locomoção, idosos, pessoas acamadas ou com doenças crônicas que exigem acompanhamento permanente. A estratégia integra o conjunto de ações municipais voltadas para aproximar os serviços de saúde da população, de forma descentralizada, reduzindo barreiras de acesso.

“Através da Atenção Primária, vamos disponibilizar, em casa, medicamentos que estejam disponíveis no SUS. Isso facilita o acesso ao cuidado para os pacientes que precisam de medicamentos de uso contínuo”, explicou o secretário de Saúde, Dr. Marcelo Velho.

“Ao identificar os pacientes que mais precisam e garantir que recebam seus medicamentos sem enfrentar deslocamentos, promovemos equidade, proteção e valorizamos a relação entre saúde pública e território”, emendou a subsecretária de Promoção e Atenção Primária, Regina Ferreira.

Uma das primeiras a receber o medicamento em casa foi Alcinéa Adelina, moradora da Barra. Ela ressaltou o impacto do novo serviço para o seu cotidiano. “É ótimo contar agora com esse projeto, pois estou sem condições de ir ao posto de saúde e pegar conduções para chegar até lá. Com isso, receberei os medicamentos em casa sem precisar ir ao posto ou fazer renovações de receita”, comentou.