São Gonçalo prepara evento especial de Natal na praça do Zé Garoto

Na próxima quarta-feira (10), a partir das 15h, a magia do Natal vai chegar à Praça Estephânia de Carvalho, a praça do Zé Garoto. A Prefeitura de São Gonçalo, em parceria com a Caravana do Turismo RJ, do Governo do Estado, vai promover um evento especial com acendimento da árvore, apresentação artística, artesanato local e atividades recreativas.

Durante a tarde, haverá a palestra com Charles Rossi sobre turismo, com foco em qualificação, tendências e oportunidades. Em seguida, haverá muita música boa para animar os gonçalenses com o cantor Maycon André e show de natal com o grupo Dó Re Mi.

O público também vai poder aproveitar as atividades recreativas da Caravana de Arte e Lazer da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg), que garante o acesso gratuito a brinquedos infláveis e barraquinhas de lanches.

Ao anoitecer, para despertar o espírito natalino, terá o acendimento da grande árvore e a chegada do Papai Noel. Além disso, o fechamento do evento ainda terá apresentação de escola de samba.

A Caravana do Turismo RJ é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Turismo, em parceria com a Record Rio, que está percorrendo doze municípios do Estado do Rio de Janeiro com uma programação diversa, incluindo palestra sobre atividade formativa do setor, promoção, exposição e venda de produtos do turismo rural, artesanato local, apresentações de artistas de cada cidade, além de show de escola de samba e o “Natal com Dó Ré Mi”.

A Prefeitura de São Gonçalo já iniciou os festejos natalinos na noite do dia 30 de novembro, quando iluminou a Árvore de Natal da Praça da Trindade, em parceria com o Sesc SG e, em breve, divulgará, em seus canais oficiais, a inauguração da árvore da Praça do Bandeirante, no bairro Amendoeira.