São Gonçalo já tem sua Corte Real do Carnaval 2026

O evento aconteceu no Centro de Tradições Nordestinas, em Neves, em parceria com a Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo - Foto: Divulgação - Renan Otto

O evento aconteceu no Centro de Tradições Nordestinas, em Neves, em parceria com a Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo - Foto: Divulgação - Renan Otto

Com o objetivo de resgatar a tradição da Corte Real do Carnaval, símbolo da festa popular e da identidade cultural do município, a Liga Independente das Escolas de Samba, Blocos de Carnaval e Cultura Popular de São Gonçalo (LIGA SG) promoveu, neste sábado (6), o “Concurso da Corte do Carnaval de São Gonçalo 2026”. O evento aconteceu no Centro de Tradições Nordestinas, em Neves, em parceria com a Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo e contou com diversas atrações culturais e musicais.

“Hoje é um momento histórico, podemos dizer que o Carnaval das Escolas de Samba de São Gonçalo voltou. Esse evento de hoje é muito importante porque elege a corte momesca, para quem o prefeito entrega a chave da cidade, é a nossa realeza. Depois de 11 anos, retomamos essa tradição e nada mais justo do que trazer a corte real, que será exemplo para tantos gonçalenses”, afirmou o presidente da LIGA SG, Pitty de Menezes.

Leia também:

Irmão de Chitãozinho e Xororó morre aos 55 anos em acidente de carro

Alerj vota nesta segunda se mantém prisão do presidente da Casa, Rodrigo Bacellar

O evento elegeu o 1º Rei Momo e Único do Carnaval de 2026, Vitor Gonçalense, a Rainha do Carnaval, Luana Cristal, a 1ª Princesa, Isa Barbosa, e a 2ª Princesa, Lorena Garcia. As personalidades representarão oficialmente o espírito, a alegria e a diversidade do povo gonçalense durante o “Carnaval da Retomada”, um marco histórico que representa a reconstrução do carnaval gonçalense após mais de uma década sem desfiles oficiais na cidade.

“É um turbilhão de emoções que eu não sei nem descrever. Eu vim hoje representando a ancestralidade, a minha avó foi uma das idealizadoras do Carnaval de São Gonçalo e minha mãe na juventude também foi uma grande porta-bandeira e hoje eu estou aqui, muito emocionado, com essa coroa na cabeça. Prometo representar com muito respeito todo o povo gonçalense”, disse o Rei Momo eleito, Vitor Gonçalense.

Os participantes foram avaliados por uma comissão julgadora composta por representantes culturais, artistas, jornalistas e membros da sociedade civil. Os critérios de avaliação incluiram Samba no pé; Carisma e simpatia; Comunicação e desenvoltura; Presença de palco; Engajamento com a cultura e a comunidade.

“Na Prefeitura, nós começamos a fazer um movimento de resgate do Carnaval; há dois anos já temos o Carnaval Raiz e também tínhamos o desejo de voltar com o Carnaval das escolas de samba. Em conjunto com a LIGA SG, a gente se organizou e estamos aqui elegendo a corte momesca. É um grande marco para São Gonçalo”, contou a jurada e secretária de Turismo e Cultura, Júlia Sobreira.

Os vencedores receberam prêmios em dinheiro e atuarão como embaixadores oficiais do Carnaval SG 2026, sendo o prêmio do Rei Momo e da Rainha do Carnaval R$ 5 mil; e 1ª e 2ª Princesas R$ 2.500. A Corte eleita participará dos principais eventos do Carnaval da Retomada, incluindo ações institucionais, desfiles, atividades educativas e representações oficiais junto à Prefeitura e à Secretaria de Turismo e Cultura.