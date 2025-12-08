Irmão de Chitãozinho e Xororó morre aos 55 anos em acidente de carro
Mauri formava dupla com Maurício, que também estava no veículo no momento do acidente, mas sobreviveu
Morreu neste domingo (07), em um acidente de carro, o irmão da dupla Chitãozinho e Xororó. Amauri Prudêncio de Lima, conhecido como Mauri, também era cantor e faleceu aos 55 anos.
Ele formava uma dupla com o irmão, Maurício, com quem dividia o palco há mais de três décadas. Maurício também estava no veículo no momento do acidente, mas sobreviveu.
“É com profunda tristeza e enorme pesar que comunicamos o falecimento de Mauri Lima, irmão de Chitãozinho e Xororó, em um trágico acidente ocorrido na tarde deste domingo, 07 de dezembro”, informou a assessoria de Chitãozinho e Xororó em nota publicada nos stories.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), na altura de Miracatu, no interior de São Paulo. Além de Mauri, outro integrante da equipe, que ainda não teve o nome divulgado, morreu no local.
“O fato é muito recente e as informações ainda estão sendo apuradas e consolidadas, mas informamos que Maurício está fisicamente bem e sendo assistido”, acrescentou o comunicado.
Mauri vivia atualmente em Indaiatuba, na região de Campinas. Antes de iniciar a parceria com Maurício, trabalhou como backing vocal e integrou a equipe de produção dos shows de Chitãozinho e Xororó até o início da década de 1990.
Ele era casado com a apresentadora do SBT, Andrea Fabyanna e tinha dois filhos.