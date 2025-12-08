Irmão de Chitãozinho e Xororó morre aos 55 anos em acidente de carro

Morreu neste domingo (07), em um acidente de carro, o irmão da dupla Chitãozinho e Xororó. Amauri Prudêncio de Lima, conhecido como Mauri, também era cantor e faleceu aos 55 anos.

Ele formava uma dupla com o irmão, Maurício, com quem dividia o palco há mais de três décadas. Maurício também estava no veículo no momento do acidente, mas sobreviveu.

“É com profunda tristeza e enorme pesar que comunicamos o falecimento de Mauri Lima, irmão de Chitãozinho e Xororó, em um trágico acidente ocorrido na tarde deste domingo, 07 de dezembro”, informou a assessoria de Chitãozinho e Xororó em nota publicada nos stories.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), na altura de Miracatu, no interior de São Paulo. Além de Mauri, outro integrante da equipe, que ainda não teve o nome divulgado, morreu no local.

“O fato é muito recente e as informações ainda estão sendo apuradas e consolidadas, mas informamos que Maurício está fisicamente bem e sendo assistido”, acrescentou o comunicado.

Mauri vivia atualmente em Indaiatuba, na região de Campinas. Antes de iniciar a parceria com Maurício, trabalhou como backing vocal e integrou a equipe de produção dos shows de Chitãozinho e Xororó até o início da década de 1990.

Ele era casado com a apresentadora do SBT, Andrea Fabyanna e tinha dois filhos.