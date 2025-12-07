Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Bruna Marquezine pede que Rômulo Estrela tire a camisa em evento da CCPX

O pedido ocorreu enquanto os dois falam da segunda temporada da série Amor da Minha Vida, da Disney +, em que fizeram juntos

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 07 de dezembro de 2025 - 15:52
A CCXP deste sábado (6), contou com a presença dos atores Bruna Marquezine e Romulo Estrela, que se divertiram junto com a plateia e a atriz ainda entrou na brincadeira dos fãs e pediu para que o colega tirasse a camisa. O evento acontece até este domingo (7), em São Paulo.

“Vocês são muito oferecidas”, disse Bruna em tom de brincadiera para os fãs. Em seguida, ela pediu para que Romulo tirasse a camisa em nome da segunda temporada da série. “Tudo pela segunda temporada”, brincou. “Se eu tirar a camisa agora, vamos estragar a graça da série. É só isso que tenho a dizer para vocês”, respondeu o ator brincando com a colega e o público.

Durante o evento, Bruna falou com mais detalhes e sobre a expectativa da segunda temporada de Amor da Minha Vida, da Disney +. O ator está fazendo parte do elenco da nova fase do projeto.

